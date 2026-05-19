São Roque e Carapicuíba entram na rota do novo trem que ligará São Paulo a Sorocaba

Projeto do TIC Eixo Oeste promete reduzir tempo de viagem para até uma hora e prevê investimento de R$ 10,5 bilhões

Foto: Governo de SP





O governo do Estado de São Paulo avançou no projeto de retomada do transporte ferroviário de passageiros entre a capital paulista e Sorocaba, desativado há quase 30 anos. A proposta do Trem Intercidades (TIC) Eixo Oeste prevê estações em cidades estratégicas, entre elas São Roque e Carapicuíba.





Com informações da CNN Brasil

O modelo do projeto foi apresentado pela Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) e ainda passará por etapas de consulta e aprovação antes da publicação do edital, prevista para ocorrer até o fim deste ano. O leilão deve acontecer em 2027.O futuro TIC ligará São Paulo a Sorocaba em até uma hora, reduzindo significativamente o tempo atual do trajeto rodoviário, que pode ultrapassar duas horas. O sistema contará com dois serviços: o trem expresso, sem paradas intermediárias, e o trem parador, que atenderá cidades ao longo do percurso, incluindo São Roque, Amador Bueno e Carapicuíba.O projeto prevê 88,7 quilômetros de extensão, cinco estações e integração com o sistema metropolitano em pontos como Água Branca e Carapicuíba. A expectativa do governo paulista é atender cerca de 50 mil passageiros por dia útil até 2050.O investimento estimado é de R$ 10,5 bilhões, por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), com concessão de 30 anos. O plano inclui a compra de 15 novos trens e a modernização completa da infraestrutura ferroviária.Segundo o governo, as viagens do serviço parador devem ocorrer a cada 15 minutos nos dias úteis, enquanto o expresso terá partidas a cada hora. A tarifa será proporcional ao trecho percorrido, com valor máximo previsto de R$ 45 entre Sorocaba e São Paulo.O traçado utilizará parte da antiga Estrada de Ferro Sorocabana, mas alguns trechos precisarão ser remodelados para permitir maior velocidade e garantir o tempo reduzido de viagem.Além das consultas públicas realizadas em São Paulo e Sorocaba, audiências também aconteceram em São Roque para ouvir sugestões da população. De acordo com a SPI, cerca de 500 contribuições foram recebidas durante as etapas de participação popular e ajudaram na reformulação do projeto.Especialistas apontam que o retorno do transporte ferroviário de passageiros pode reduzir a dependência das rodovias Castello Branco e Raposo Tavares, além de estimular o desenvolvimento urbano e econômico nas cidades atendidas pelo novo eixo ferroviário.