Itapevi premia educadores com R$ 68 mil e carro 0 km nesta quinta-feira (28)

Neste ano, a premiação traz como tema “Educação e Sustentabilidade: Promovendo a consciência ambiental entre escola, família e comunidade”
|Foto: Prefeitura de Itapevi
Neste ano, a premiação traz como tema “Educação e Sustentabilidade: Promovendo a consciência ambiental entre escola, família e comunidade” e contará com R$ 68 mil em prêmios. Um dos momentos mais aguardados da noite será o anúncio do educador contemplado com um Renault Kwid 0 km.
Ao todo, 33 professores participaram da edição 2025 do prêmio. Desses, 11 projetos finalistas foram selecionados nas categorias Educação Infantil, Ensino Fundamental – 1º ao 3º ano, Ensino Fundamental – 4º e 5º ano e Especialistas, grupo que reúne profissionais de Atendimento Educacional Especializado, Arte, Educação Física e Inglês.
Além do veículo, os três primeiros colocados de cada categoria receberão premiações em dinheiro: R$ 8 mil para o primeiro lugar, R$ 6 mil para o segundo e R$ 4 mil para o terceiro, além de troféus e certificados de reconhecimento.
O prefeito de Itapevi, Marcos Godoy, destacou a importância da valorização dos profissionais da educação. Segundo ele, a iniciativa reconhece o trabalho desenvolvido diariamente pelos educadores e reforça o investimento na qualidade do ensino e no futuro dos estudantes da rede municipal.
O vencedor do Renault Kwid 0 km será revelado apenas durante a cerimônia. Todos os finalistas concorrem em igualdade de condições ao veículo, independentemente da classificação em suas categorias. A definição seguirá critérios técnicos previstos no regulamento do prêmio e será feita por uma banca avaliadora especializada.
A comissão desta edição é formada por Fabiana Farias, do Instituto Cacau Show; Fernanda Alves, da Inicie; e Oliana Pereira, da Giro pela Aprendizagem.
A programação também contará com homenagens aos participantes, entrega de certificados, jantar e baile comemorativo voltado aos profissionais da educação, além da presença de educadores, gestores, autoridades e integrantes da comunidade escolar da rede municipal.