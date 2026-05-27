Itapevi premia educadores com R$ 68 mil e carro 0 km nesta quinta-feira (28)

Neste ano, a premiação traz como tema “Educação e Sustentabilidade: Promovendo a consciência ambiental entre escola, família e comunidade”

Foto: Prefeitura de Itapevi





A Prefeitura de Itapevi realiza, nesta quinta-feira (28), a cerimônia da 5ª edição do Prêmio Professor Nota 10, iniciativa promovida pela Secretaria de Educação para reconhecer e valorizar projetos pedagógicos desenvolvidos por professores da rede municipal de ensino. O evento acontece às 19h, na Escola do Futuro Tarsila do Amaral, no Parque Suburbano.



Neste ano, a premiação traz como tema “Educação e Sustentabilidade: Promovendo a consciência ambiental entre escola, família e comunidade” e contará com R$ 68 mil em prêmios. Um dos momentos mais aguardados da noite será o anúncio do educador contemplado com um Renault Kwid 0 km.



Ao todo, 33 professores participaram da edição 2025 do prêmio. Desses, 11 projetos finalistas foram selecionados nas categorias Educação Infantil, Ensino Fundamental – 1º ao 3º ano, Ensino Fundamental – 4º e 5º ano e Especialistas, grupo que reúne profissionais de Atendimento Educacional Especializado, Arte, Educação Física e Inglês.



Além do veículo, os três primeiros colocados de cada categoria receberão premiações em dinheiro: R$ 8 mil para o primeiro lugar, R$ 6 mil para o segundo e R$ 4 mil para o terceiro, além de troféus e certificados de reconhecimento.



O prefeito de Itapevi, Marcos Godoy, destacou a importância da valorização dos profissionais da educação. Segundo ele, a iniciativa reconhece o trabalho desenvolvido diariamente pelos educadores e reforça o investimento na qualidade do ensino e no futuro dos estudantes da rede municipal.



O vencedor do Renault Kwid 0 km será revelado apenas durante a cerimônia. Todos os finalistas concorrem em igualdade de condições ao veículo, independentemente da classificação em suas categorias. A definição seguirá critérios técnicos previstos no regulamento do prêmio e será feita por uma banca avaliadora especializada.



A comissão desta edição é formada por Fabiana Farias, do Instituto Cacau Show; Fernanda Alves, da Inicie; e Oliana Pereira, da Giro pela Aprendizagem.



A programação também contará com homenagens aos participantes, entrega de certificados, jantar e baile comemorativo voltado aos profissionais da educação, além da presença de educadores, gestores, autoridades e integrantes da comunidade escolar da rede municipal.