Caucaia do Alto ganha novo centro com serviços sociais, capacitação e atendimento à população

Espaço da Prefeitura de Cotia reunirá CRAS, CREAS, Cadastro Único e programas sociais em um único local

Foto: Prefeitura de Cotia





A Prefeitura de Cotia inaugura, no próximo sábado (30), o Centro Humanizado de Proteção Social, em Caucaia do Alto. O novo espaço, implantado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, concentrará diferentes serviços de assistência social em um único endereço, com o objetivo de ampliar o acesso da população aos atendimentos públicos.



Serviço



Inauguração do Centro Humanizado de Proteção Social

Data: 30 de maio

Horário: a partir das 9h

Local: Rua Benedito Ferreira das Dores, nº 289 – Vila Santa Catarina – Caucaia do Alto

A cerimônia de inauguração está marcada para as 9h, na rua Benedito Ferreira das Dores, nº 289, na Vila Santa Catarina. O local passa a funcionar como um polo de acolhimento, orientação, capacitação e convivência comunitária, especialmente voltado às famílias em situação de vulnerabilidade social.Entre os serviços disponíveis no centro estão o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), considerado a principal porta de entrada da assistência social no município; o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), responsável pelo atendimento de pessoas e famílias em situação de risco pessoal e social; além do Cadastro Único, ferramenta utilizada pelo Governo Federal para inclusão de famílias de baixa renda em programas sociais.O espaço também abrigará programas de capacitação, convivência e geração de renda. Entre eles estão o Talentos Partilhados, voltado à valorização e participação de idosos em oficinas comunitárias; o Centro de Convivência, com atividades culturais, esportivas, tecnológicas e de lazer; e os programas Beleza que Transforma e Pão na Mesa, direcionados à qualificação profissional.A programação de inauguração será aberta ao público e acontecerá das 9h às 13h30, com apresentações culturais, música, roda de capoeira, danças, atividades recreativas e ações gratuitas para a população, como corte de cabelo, aferição de pressão arterial, distribuição de mudas, brinquedos infláveis e orientações de defesa pessoal para mulheres.O evento contará ainda com apresentação musical da dupla Marcelo Viola & Ricardo e participação do Grupo Guaçatom.