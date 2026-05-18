Inscrições para processo seletivo da Saúde em Cotia terminam nesta quinta-feira (21)

Prefeitura oferece 76 vagas temporárias em diferentes cargos da área da Saúde; cadastro deve ser feito pela internet
|Foto: Prefeitura de Cotia
Os interessados em participar do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria de Saúde de Cotia precisam se apressar. As inscrições gratuitas para as vagas temporárias abertas pela Prefeitura terminam nesta quinta-feira, 21 de maio.
Ao todo, estão sendo disponibilizadas 76 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para reforçar os atendimentos da rede municipal de saúde enquanto a administração aguarda a convocação de novos concursados.
As oportunidades são destinadas aos cargos de Assistente de Farmácia, Cuidador de Saúde Mental, Enfermeiro do Trabalho, Fonoaudiólogo – Audiologia e Técnico de Enfermagem.
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O maior número de vagas é para Técnico de Enfermagem, com 60 oportunidades, incluindo vagas reservadas para pessoas com deficiência. Também há vagas para Cuidador de Saúde Mental (8), Assistente de Farmácia (5), Fonoaudiólogo – Audiologia (2) e Enfermeiro do Trabalho (1).
Segundo o edital, o processo seletivo tem como objetivo suprir a necessidade imediata de profissionais na rede pública e evitar impactos nos atendimentos prestados à população.
Os salários variam entre R$ 1.692,97 e R$ 38,97 por hora trabalhada, além de benefícios como vale-transporte, auxílio-alimentação de R$ 230 e adicional de insalubridade para algumas funções.
A seleção será feita por meio de análise curricular, avaliação de títulos e experiência profissional. Os contratos terão duração máxima de 12 meses, podendo ser encerrados antes em caso de convocação de aprovados em concurso público.
O resultado preliminar está previsto para o dia 1º de junho, enquanto a homologação final deve ocorrer em 8 de junho.
Serviço
Processo Seletivo Simplificado – Secretaria Municipal de Saúde de Cotia
Inscrições: até 21 de maio de 2026
Formato: on-line e gratuito
Edital e informações: Prefeitura de Cotia
O maior número de vagas é para Técnico de Enfermagem, com 60 oportunidades, incluindo vagas reservadas para pessoas com deficiência. Também há vagas para Cuidador de Saúde Mental (8), Assistente de Farmácia (5), Fonoaudiólogo – Audiologia (2) e Enfermeiro do Trabalho (1).
Segundo o edital, o processo seletivo tem como objetivo suprir a necessidade imediata de profissionais na rede pública e evitar impactos nos atendimentos prestados à população.
Os salários variam entre R$ 1.692,97 e R$ 38,97 por hora trabalhada, além de benefícios como vale-transporte, auxílio-alimentação de R$ 230 e adicional de insalubridade para algumas funções.
A seleção será feita por meio de análise curricular, avaliação de títulos e experiência profissional. Os contratos terão duração máxima de 12 meses, podendo ser encerrados antes em caso de convocação de aprovados em concurso público.
O resultado preliminar está previsto para o dia 1º de junho, enquanto a homologação final deve ocorrer em 8 de junho.
Serviço
Processo Seletivo Simplificado – Secretaria Municipal de Saúde de Cotia
Inscrições: até 21 de maio de 2026
Formato: on-line e gratuito
Edital e informações: Prefeitura de Cotia