Inscrições para processo seletivo da Saúde em Cotia terminam nesta quinta-feira (21)



Serviço



Processo Seletivo Simplificado – Secretaria Municipal de Saúde de Cotia

Inscrições: até 21 de maio de 2026

Formato: on-line e gratuito

Edital e informações: Prefeitura de Cotia

O maior número de vagas é para Técnico de Enfermagem, com 60 oportunidades, incluindo vagas reservadas para pessoas com deficiência. Também há vagas para Cuidador de Saúde Mental (8), Assistente de Farmácia (5), Fonoaudiólogo – Audiologia (2) e Enfermeiro do Trabalho (1)., o processo seletivo tem como objetivo suprir a necessidade imediata de profissionais na rede pública e evitar impactos nos atendimentos prestados à população.Os salários variam entre R$ 1.692,97 e R$ 38,97 por hora trabalhada, além de benefícios como vale-transporte, auxílio-alimentação de R$ 230 e adicional de insalubridade para algumas funções.A seleção será feita por meio de análise curricular, avaliação de títulos e experiência profissional. Os contratos terão duração máxima de 12 meses, podendo ser encerrados antes em caso de convocação de aprovados em concurso público.O resultado preliminar está previsto para o dia 1º de junho, enquanto a homologação final deve ocorrer em 8 de junho.