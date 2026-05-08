Carro furtado em Cotia é recuperado em cidade do interior paulista

Motorista abordado afirmou ter comprado o veículo por R$ 4 mil; caso foi registrado como receptação

Foto: Portal ON





Um veículo furtado em Cotia foi recuperado, na tarde da última quinta-feira (7), em Santo Antônio de Posse, no bairro Pedra Branca, interior de São Paulo.





Texto com informações do site Portal ON

De acordo com a GCM, durante patrulhamento pela região, os agentes identificaram um Volkswagen Gol branco com registro de furto ocorrido em Cotia no dia 26 de abril.Durante a abordagem, nada de irregular foi encontrado com o condutor. Questionado sobre a procedência do veículo, ele relatou ter comprado o carro em Osasco por R$ 4 mil, sendo parte do pagamento feita via PIX e o restante em dinheiro.O motorista foi levado à delegacia junto com o automóvel. A partir das informações apresentadas por ele, a Polícia Judiciária identificou outras duas pessoas que teriam participado da negociação.O caso foi registrado como receptação culposa. O homem irá responder ao processo em liberdade, enquanto o proprietário foi comunicado sobre a recuperação do veículo.