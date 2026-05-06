Grupo de ciclistas de Cotia faz história ao realizar décima edição do Caminho da Fé

Integrantes do Malucos do Pedal destacaram a união do grupo, o apoio ao longo do trajeto e momentos simbólicos que marcaram a jornada até o destino final

Foto: Reprodução / Malucos do Pedal

Um grupo de 53 ciclistas de Cotia protagonizou um feito marcante ao concluir a décima edição do Caminho da Fé, um dos percursos de peregrinação mais conhecidos do país. A jornada, organizada pelo grupo Malucos do Pedal (MDP), aconteceu entre os dias 1º e 3 de maio, no trajeto tradicional entre Águas da Prata e Aparecida, que soma mais de 300 quilômetros.



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O Caminho da Fé é inspirado em rotas europeias de peregrinação, como o Caminho de Santiago, e liga diversas cidades do interior paulista e mineiro até Aparecida. O percurso é conhecido por suas longas distâncias, trechos de serra e paisagens naturais, exigindo preparo físico e resistência dos participantes. Mais do que um desafio esportivo, a travessia é marcada pela espiritualidade, sendo realizada por romeiros a pé, de bicicleta ou até a cavalo.



Para os ciclistas de Cotia, a experiência foi definida por superação, companheirismo e fé. Durante os dias de pedal, o grupo enfrentou subidas intensas, variações climáticas e o desgaste físico típico do trajeto, sempre com espírito de união.



“Realizamos o maior Caminho da Fé da nossa história. Foram dias de superação, companheirismo, fé e muitos quilômetros vencidos juntos”, destacou o grupo em mensagem de agradecimento. Eles também reconheceram o apoio de familiares, amigos e apoiadores, considerados fundamentais para a conquista.



Um dos momentos mais simbólicos da viagem foi a entrega da “camisa dourada” a três integrantes que participaram de todas as edições do percurso ao longo dos últimos dez anos: Seu Mário Sakami, Wagner Xavier e ZDF. A homenagem reconhece a dedicação e a constância dos ciclistas, considerados símbolos da trajetória do grupo. O Caminho da Fé é inspirado em rotas europeias de peregrinação, como o Caminho de Santiago, e liga diversas cidades do interior paulista e mineiro até Aparecida. O percurso é conhecido por suas longas distâncias, trechos de serra e paisagens naturais, exigindo preparo físico e resistência dos participantes. Mais do que um desafio esportivo, a travessia é marcada pela espiritualidade, sendo realizada por romeiros a pé, de bicicleta ou até a cavalo.Para os ciclistas de Cotia, a experiência foi definida por superação, companheirismo e fé. Durante os dias de pedal, o grupo enfrentou subidas intensas, variações climáticas e o desgaste físico típico do trajeto, sempre com espírito de união., destacou o grupo em mensagem de agradecimento. Eles também reconheceram o apoio de familiares, amigos e apoiadores, considerados fundamentais para a conquista.Um dos momentos mais simbólicos da viagem foi a entrega da “camisa dourada” a três integrantes que participaram de todas as edições do percurso ao longo dos últimos dez anos: Seu Mário Sakami, Wagner Xavier e ZDF. A homenagem reconhece a dedicação e a constância dos ciclistas, considerados símbolos da trajetória do grupo.





ZDF, Sr. Mário e Wagner Xavier. Foto: Redes Sociais





Antes disso, porém, parte dos integrantes decidiu ir além. Um grupo de 13 ciclistas iniciou a peregrinação já no dia 29 de abril, partindo de São Carlos. Ao todo, eles percorreram mais de 500 quilômetros em cinco dias até o destino final, ampliando ainda mais o desafio e o simbolismo da jornada.Ao chegarem em Águas da Prata, esses ciclistas se uniram aos demais integrantes do grupo, formando um total de 53 participantes que seguiram juntos rumo ao Santuário Nacional. Segundo os organizadores, esta foi a maior edição já realizada pelo MDP.