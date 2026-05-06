Cotia reúne mais de 500 alunos em abertura do projeto Jovens Protagonistas

Iniciativa da Secretaria de Educação envolve mais de 500 alunos do 9º ano com foco em orientação e desenvolvimento pessoal
|Foto: Prefeitura de Cotia
A Secretaria de Educação de Cotia realizou, nesta quarta-feira (6), a abertura da segunda edição do projeto Jovens Protagonistas. O evento aconteceu no Teatro Municipal Regente Antônio Pio e reuniu estudantes do 9º ano da rede municipal.
Participam desta edição alunos das escolas Jardim do Engenho, Crianças de Cotia, Caputera e Samuel da Silva Filho. Ao todo, 582 estudantes estiveram presentes, sendo 312 no período da manhã e 270 à tarde.
Durante o encontro, os alunos acompanharam apresentações de profissionais convidados, que compartilharam experiências pessoais e trajetórias profissionais. A proposta do projeto é promover reflexões sobre escolhas futuras, além de incentivar o desenvolvimento de habilidades e planejamento de carreira.
A abertura contou com a participação da secretária de Educação, Ana Paula Santos, que destacou a importância da formação educacional no processo de construção dos projetos de vida dos estudantes.
Também participou a professora Katia Rocha, que abordou temas como identidade, responsabilidade e tomada de decisões ao longo da trajetória pessoal e profissional.
Entre os convidados estiveram representantes de diferentes áreas da administração municipal, como a Secretaria de Trabalho e Renda, Turismo e Esportes, que apresentaram aos alunos possibilidades de atuação profissional e perspectivas de mercado.
Como parte das ações, uma empresa parceira ofereceu bolsas de estudo para cursos profissionalizantes aos estudantes participantes.
O projeto prevê continuidade ao longo dos próximos meses nas unidades escolares, com a realização de oficinas, atividades práticas e orientações voltadas ao desenvolvimento de competências como empreendedorismo, criatividade e planejamento de carreira.
Ao final do ciclo, os alunos deverão apresentar projetos desenvolvidos durante o programa em uma mostra aberta à comunidade escolar.