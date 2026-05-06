Cotia reúne mais de 500 alunos em abertura do projeto Jovens Protagonistas

Iniciativa da Secretaria de Educação envolve mais de 500 alunos do 9º ano com foco em orientação e desenvolvimento pessoal

Foto: Prefeitura de Cotia





A Secretaria de Educação de Cotia realizou, nesta quarta-feira (6), a abertura da segunda edição do projeto Jovens Protagonistas. O evento aconteceu no Teatro Municipal Regente Antônio Pio e reuniu estudantes do 9º ano da rede municipal.

Participam desta edição alunos das escolas Jardim do Engenho, Crianças de Cotia, Caputera e Samuel da Silva Filho. Ao todo, 582 estudantes estiveram presentes, sendo 312 no período da manhã e 270 à tarde.Durante o encontro, os alunos acompanharam apresentações de profissionais convidados, que compartilharam experiências pessoais e trajetórias profissionais. A proposta do projeto é promover reflexões sobre escolhas futuras, além de incentivar o desenvolvimento de habilidades e planejamento de carreira.A abertura contou com a participação da secretária de Educação, Ana Paula Santos, que destacou a importância da formação educacional no processo de construção dos projetos de vida dos estudantes.Também participou a professora Katia Rocha, que abordou temas como identidade, responsabilidade e tomada de decisões ao longo da trajetória pessoal e profissional.Entre os convidados estiveram representantes de diferentes áreas da administração municipal, como a Secretaria de Trabalho e Renda, Turismo e Esportes, que apresentaram aos alunos possibilidades de atuação profissional e perspectivas de mercado.Como parte das ações, uma empresa parceira ofereceu bolsas de estudo para cursos profissionalizantes aos estudantes participantes.O projeto prevê continuidade ao longo dos próximos meses nas unidades escolares, com a realização de oficinas, atividades práticas e orientações voltadas ao desenvolvimento de competências como empreendedorismo, criatividade e planejamento de carreira.Ao final do ciclo, os alunos deverão apresentar projetos desenvolvidos durante o programa em uma mostra aberta à comunidade escolar.