Ciclista sofre traumatismo craniano após atropelamento em acesso da Raposo Tavares em São Roque

Homem voltava do trabalho quando foi atingido por um carro na noite desta quarta-feira (20); vítima passou por cirurgia e está em coma induzido
|Santa Casa de São Roque. Foto: Google Street Views
Um ciclista ficou gravemente ferido após ser atropelado por um carro na noite desta quarta-feira (20), em uma via de acesso à Rodovia Raposo Tavares, em São Roque.
Segundo a concessionária Motiva Sorocabana, responsável pelo trecho, a vítima foi encontrada caída e em estado grave na pista. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas.
O atendimento foi realizado pelo Corpo de Bombeiros, e o homem foi encaminhado para a Santa Casa de São Roque.
De acordo com familiares ouvidos pelo G1, o ciclista estava voltando do trabalho no momento do acidente. A vítima sofreu traumatismo craniano, precisou passar por uma cirurgia para drenagem de sangue no cérebro e permanece em coma induzido.
Ainda segundo a família, ele aguarda transferência para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Os familiares também afirmaram que o motorista do carro parou para acionar o socorro após o atropelamento. No entanto, conforme informou a concessionária, ele não permaneceu no local depois do acidente.
Com informações do G1