Golpe do seguro termina em tentativa de assassinato contra homem com deficiência visual em Cotia

Mulher foi presa após polícia descobrir que falso assalto teria sido armado para tentar matar o marido e receber dinheiro do seguro do carro

Imagem: SBT News

Um plano para aplicar um golpe no seguro de um carro terminou em uma tentativa de homicídio em Cotia. Uma mulher foi presa acusada de contratar criminosos para simular um assalto e matar o próprio marido, um homem com deficiência visual, durante a falsa ação criminosa.









O plano, porém, saiu do controle quando os suspeitos esfaquearam a vítima a mando da esposa. Apesar dos ferimentos, o homem sobreviveu e foi socorrido ao hospital sem risco de morte.



A fraude começou a ser desvendada após a mulher registrar um boletim de ocorrência relatando o suposto roubo do carro. No entanto, durante o atendimento no hospital, policiais passaram a desconfiar da frieza e da reação considerada indiferente da suspeita diante do estado do marido.



As versões apresentadas também apresentaram contradições, o que levou a polícia a aprofundar a investigação e descobrir que o crime teria sido premeditado.



A mulher e os dois homens apontados como executores do ataque foram presos e devem responder por tentativa de homicídio e fraude contra seguro.



Já o marido, segundo a polícia, também poderá ser indiciado por participação na tentativa de fraude contra a seguradora assim que receber alta médica.

Segundo a investigação, o casal teria planejado fingir o roubo do veículo para receber cerca de R$ 20 mil do seguro. Para isso, criminosos foram contratados para abordar o homem durante a encenação do assalto.