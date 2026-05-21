Alça de acesso da Raposo Tavares terá interdição noturna para obras em Cotia

Intervenção da Ecovias Raposo Castello acontece entre a noite desta quinta-feira (21) e a madrugada de sexta (22), com mudanças no tráfego na altura do km 33
|Foto: Google Street Views
A concessionária Ecovias Raposo Castello realizará entre a noite desta quinta-feira (21) e a madrugada de sexta-feira (22) uma obra de fresagem e recomposição de pavimento na rodovia Rodovia Raposo Tavares, na altura de Cotia.
Os trabalhos ocorrerão das 22h às 5h, entre os km 32,7 e 33,3, em uma alça da pista marginal que dá acesso à pista expressa da rodovia no sentido interior.
Durante a intervenção, motoristas que estiverem trafegando pela marginal precisarão utilizar o retorno do km 30, no sentido capital, para acessar novamente a pista expressa e seguir viagem rumo ao interior.
A concessionária orienta os condutores a redobrarem a atenção à sinalização no trecho e reduzirem a velocidade durante a operação.
Segundo a Ecovias, o local não possui pontos de parada de ônibus, travessias de pedestres, ciclovias ou circulação de ciclistas.
A operação será coordenada pela concessionária com apoio da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo.