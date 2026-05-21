Alça de acesso da Raposo Tavares terá interdição noturna para obras em Cotia

Intervenção da Ecovias Raposo Castello acontece entre a noite desta quinta-feira (21) e a madrugada de sexta (22), com mudanças no tráfego na altura do km 33

Foto: Google Street Views





A concessionária Ecovias Raposo Castello realizará entre a noite desta quinta-feira (21) e a madrugada de sexta-feira (22) uma obra de fresagem e recomposição de pavimento na rodovia Rodovia Raposo Tavares, na altura de Cotia.

Os trabalhos ocorrerão das 22h às 5h, entre os km 32,7 e 33,3, em uma alça da pista marginal que dá acesso à pista expressa da rodovia no sentido interior.Durante a intervenção, motoristas que estiverem trafegando pela marginal precisarão utilizar o retorno do km 30, no sentido capital, para acessar novamente a pista expressa e seguir viagem rumo ao interior.A concessionária orienta os condutores a redobrarem a atenção à sinalização no trecho e reduzirem a velocidade durante a operação.Segundo a Ecovias, o local não possui pontos de parada de ônibus, travessias de pedestres, ciclovias ou circulação de ciclistas.A operação será coordenada pela concessionária com apoio da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo.