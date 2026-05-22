Fondue volta ao cardápio do Outback e pode ser encontrado no Shopping Granja Vianna

Prato retorna por tempo limitado após três anos fora do menu e estará disponível até 14 de junho
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Conteúdo de marca: O Outback Steakhouse trouxe de volta ao cardápio o tradicional fondue da marca após três anos fora do menu. A novidade ficará disponível por tempo limitado, até o dia 14 de junho, incluindo a unidade instalada no Shopping Granja Vianna.
Com a proposta de incentivar momentos de compartilhamento entre casais, amigos e famílias, o prato retorna com versões doce e salgada, além de uma nova apresentação em bowls térmicos, desenvolvidos para manter a temperatura ideal durante toda a refeição.
O Fondue de Queijo custa R$ 159,90 e reúne cinco tipos de queijos derretidos acompanhados por cubos de Ribs on the Barbie, camarões empanados, filet mignon, sobrecoxa empanada, Boomerang Potatoes e pão australiano.
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Já o Fondue de Chocolate sai por R$ 99,90 e é preparado com chocolate meio amargo. Entre os acompanhamentos estão mini cookies com gotas de chocolate, trufas feitas com o Havanna Thunder, morango, uva, marshmallow e pão australiano. Os clientes também podem substituir o marshmallow por uma porção extra de uvas.
Para quem deseja experimentar as duas versões, a rede também oferece o Combo Fondue, que reúne as opções salgadas e doces por R$ 224,90.
Segundo Claudia Vilhena, vice-presidente de Marketing e Vendas da Bold Hospitality Company, o retorno do prato atende a pedidos frequentes dos consumidores e reforça a proposta de experiências compartilhadas da marca.
Os produtos estarão disponíveis em todas as unidades brasileiras do Outback até 14 de junho, para consumo no salão, delivery e modalidade To Go, conforme disponibilidade de cada restaurante.
Atualmente, o Outback possui 189 restaurantes no Brasil e está presente em 87 cidades distribuídas por 21 estados e o Distrito Federal. O primeiro restaurante da rede no país foi inaugurado em 1997, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.