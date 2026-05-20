Ex-delegado e procurador é esfaqueado pelo companheiro em Cotia

Crime aconteceu no Parque Rincão e é investigado como tentativa de homicídio e fraude processual; vítima foi socorrida com diversos ferimentos

Foto: Redes Sociais





Um procurador do município de São Paulo, professor e ex-delegado, de 30 anos, foi esfaqueado pelo companheiro dentro de uma residência em Cotia. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (19), no bairro Parque Rincão, e é investigado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio e fraude processual.





Com informações do site Metrópoles

A vítima, identificada como Giulian Salvador De Lima Regis, foi socorrida com diversos ferimentos causados por faca e encaminhada ao hospital. Segundo a polícia, o estado de saúde dele é estável.O principal suspeito do crime é Gabriel Conceição Costa, de 19 anos, que segue foragido. De acordo com as investigações, o próprio pai do jovem foi quem denunciou o caso à polícia e prestou socorro à vítima.Em depoimento, o homem contou que voltou mais cedo do trabalho e encontrou o carro do filho estacionado em frente ao imóvel onde o casal estava. Segundo o relato, Gabriel abriu a porta da residência e pediu para que ele aguardasse do lado de fora, alegando que conversava com o companheiro.Pouco tempo depois, os dois saíram do imóvel, momento em que o pai percebeu que Giulian estava enrolado em uma toalha com manchas de sangue.Desconfiado da situação, o homem confrontou o filho e afirmou que acionaria a polícia caso houvesse algum problema. Em seguida, socorreu imediatamente a vítima.A motivação do crime ainda é desconhecida. A Polícia Civil também investiga indícios de possível alteração da cena do crime, o que levou o caso a ser registrado também como fraude processual.Buscas foram realizadas para localizar Gabriel Conceição Costa, mas, até o momento, ele não foi encontrado. O pai do suspeito é considerado peça-chave para o andamento das investigações.