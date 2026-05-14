Cotia é alvo de operação contra esquema bilionário de fraude fiscal no setor de plásticos

Receita Federal cumpriu mandados em cidades paulistas após investigação apontar prejuízo superior a R$ 2,5 bilhões aos cofres públicos

Foto: Receita Federal





A Receita Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14), a Operação Refugo, que investiga um esquema de fraude fiscal e lavagem de dinheiro ligado ao setor de plásticos. Entre as cidades alvo da ação está Cotia.

Ao todo, foram cumpridos 46 mandados de busca e apreensão em residências, empresas e escritórios localizados em 14 municípios do estado de São Paulo, incluindo a capital paulista, Barueri, Itapevi, Jundiaí, Guarulhos e Santana de Parnaíba.Segundo a investigação, o grupo teria utilizado ao menos 60 empresas de fachada para emitir notas fiscais frias, gerar créditos tributários irregulares e reduzir artificialmente o pagamento de impostos federais e estaduais.De acordo com a Receita Federal, o prejuízo estimado aos cofres públicos supera R$ 2,5 bilhões.As apurações também apontam que parte do dinheiro obtido com as fraudes teria sido usada para aquisição de bens de luxo, imóveis, viagens e despesas pessoais dos envolvidos.A operação conta com apoio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), do Ministério Público de São Paulo e de outros órgãos de fiscalização.Os materiais apreendidos serão analisados e devem auxiliar no avanço das investigações sobre possíveis crimes tributários, lavagem de dinheiro e organização criminosa.