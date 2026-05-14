Congada de São Benedito transforma Cotia em palco de fé, resistência e cultura popular

Evento reúne cortejos, congadas, maracatu, samba de roda, procissão e shows gratuitos entre os dias 15 e 17 de maio na Vila São Joaquim

Foto: Juliano Barbosa





A Vila São Joaquim, em Cotia, será tomada pelo som dos tambores, pelas cores das bandeiras e pela força da cultura afro-brasileira entre os dias 15 e 17 de maio, durante a tradicional Festa da Congada de São Benedito.





Reconhecida como uma das manifestações culturais mais importantes do município, a celebração mistura religiosidade, memória, música e resistência popular em uma programação gratuita aberta ao público.



A abertura acontece nesta sexta-feira (15), às 19h, com o tradicional terço na casa do festeiro, em intenção às almas dos escravos, mantendo viva a espiritualidade que marca a origem da festa.



No sábado (16), a celebração ganha as ruas com um dos momentos mais simbólicos da programação: o cortejo do busto da Princesa Isabel, saindo da Câmara Municipal até a Vila São Joaquim, acompanhado por grupos de congada e manifestações populares. A noite segue com apresentações culturais, roda de capoeira, samba de roda, shows musicais e muito forró.



Entre as atrações confirmadas estão a Comunidade de Capoeira Mestre Edinho, Samba de Roda Garoa e Recôncavo, Academia do Samba, Amanda Negrasim, DJ Llobato e Fabinho Zabumbão.



Já no domingo (17), a programação começa cedo com a chegada de grupos de Congada vindos de cidades como Taubaté, Tremembé, Pindamonhangaba, São José dos Campos e Lorena, além de grupos de maracatu da capital paulista.



Um dos pontos mais aguardados da festa acontece às 15h, com o tradicional Encontro das Bandeiras e a encenação da assinatura da Lei Áurea, em referência ao 13 de Maio de 1888. A celebração segue com procissão dos santos patronos, apresentações das congadas visitantes, espetáculo da Cia Baru de Expressões Artísticas, do Instituto Girassol, e show de encerramento com o grupo Sampa Crew.





Patrimônio cultural e símbolo de resistência



Oficializada em 1951, a Congada de São Benedito de Cotia foi fundada por Benedito Pereira de Castro, conhecido como Seu Dito da Congada, figura histórica responsável por preservar e fortalecer a tradição no município. Inspirada nas celebrações da abolição da escravidão no Vale do Paraíba, a manifestação atravessou gerações e segue viva graças ao trabalho de familiares, amigos e integrantes da comunidade.



Em reconhecimento à sua importância histórica, a Congada foi declarada Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de São Paulo em 2023, por meio de lei de autoria da deputada Leci Brandão. A tradição já havia recebido o título de Patrimônio Cultural e Imaterial de Cotia em 2014.





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