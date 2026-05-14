Congada de São Benedito transforma Cotia em palco de fé, resistência e cultura popular

Evento reúne cortejos, congadas, maracatu, samba de roda, procissão e shows gratuitos entre os dias 15 e 17 de maio na Vila São Joaquim
|Foto: Juliano Barbosa
A Vila São Joaquim, em Cotia, será tomada pelo som dos tambores, pelas cores das bandeiras e pela força da cultura afro-brasileira entre os dias 15 e 17 de maio, durante a tradicional Festa da Congada de São Benedito.
Reconhecida como uma das manifestações culturais mais importantes do município, a celebração mistura religiosidade, memória, música e resistência popular em uma programação gratuita aberta ao público.
A abertura acontece nesta sexta-feira (15), às 19h, com o tradicional terço na casa do festeiro, em intenção às almas dos escravos, mantendo viva a espiritualidade que marca a origem da festa.
No sábado (16), a celebração ganha as ruas com um dos momentos mais simbólicos da programação: o cortejo do busto da Princesa Isabel, saindo da Câmara Municipal até a Vila São Joaquim, acompanhado por grupos de congada e manifestações populares. A noite segue com apresentações culturais, roda de capoeira, samba de roda, shows musicais e muito forró.
Entre as atrações confirmadas estão a Comunidade de Capoeira Mestre Edinho, Samba de Roda Garoa e Recôncavo, Academia do Samba, Amanda Negrasim, DJ Llobato e Fabinho Zabumbão.
Já no domingo (17), a programação começa cedo com a chegada de grupos de Congada vindos de cidades como Taubaté, Tremembé, Pindamonhangaba, São José dos Campos e Lorena, além de grupos de maracatu da capital paulista.
Um dos pontos mais aguardados da festa acontece às 15h, com o tradicional Encontro das Bandeiras e a encenação da assinatura da Lei Áurea, em referência ao 13 de Maio de 1888. A celebração segue com procissão dos santos patronos, apresentações das congadas visitantes, espetáculo da Cia Baru de Expressões Artísticas, do Instituto Girassol, e show de encerramento com o grupo Sampa Crew.
A abertura acontece nesta sexta-feira (15), às 19h, com o tradicional terço na casa do festeiro, em intenção às almas dos escravos, mantendo viva a espiritualidade que marca a origem da festa.
No sábado (16), a celebração ganha as ruas com um dos momentos mais simbólicos da programação: o cortejo do busto da Princesa Isabel, saindo da Câmara Municipal até a Vila São Joaquim, acompanhado por grupos de congada e manifestações populares. A noite segue com apresentações culturais, roda de capoeira, samba de roda, shows musicais e muito forró.
Entre as atrações confirmadas estão a Comunidade de Capoeira Mestre Edinho, Samba de Roda Garoa e Recôncavo, Academia do Samba, Amanda Negrasim, DJ Llobato e Fabinho Zabumbão.
Já no domingo (17), a programação começa cedo com a chegada de grupos de Congada vindos de cidades como Taubaté, Tremembé, Pindamonhangaba, São José dos Campos e Lorena, além de grupos de maracatu da capital paulista.
Um dos pontos mais aguardados da festa acontece às 15h, com o tradicional Encontro das Bandeiras e a encenação da assinatura da Lei Áurea, em referência ao 13 de Maio de 1888. A celebração segue com procissão dos santos patronos, apresentações das congadas visitantes, espetáculo da Cia Baru de Expressões Artísticas, do Instituto Girassol, e show de encerramento com o grupo Sampa Crew.
Patrimônio cultural e símbolo de resistência
Oficializada em 1951, a Congada de São Benedito de Cotia foi fundada por Benedito Pereira de Castro, conhecido como Seu Dito da Congada, figura histórica responsável por preservar e fortalecer a tradição no município. Inspirada nas celebrações da abolição da escravidão no Vale do Paraíba, a manifestação atravessou gerações e segue viva graças ao trabalho de familiares, amigos e integrantes da comunidade.
Em reconhecimento à sua importância histórica, a Congada foi declarada Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de São Paulo em 2023, por meio de lei de autoria da deputada Leci Brandão. A tradição já havia recebido o título de Patrimônio Cultural e Imaterial de Cotia em 2014.
Oficializada em 1951, a Congada de São Benedito de Cotia foi fundada por Benedito Pereira de Castro, conhecido como Seu Dito da Congada, figura histórica responsável por preservar e fortalecer a tradição no município. Inspirada nas celebrações da abolição da escravidão no Vale do Paraíba, a manifestação atravessou gerações e segue viva graças ao trabalho de familiares, amigos e integrantes da comunidade.
Em reconhecimento à sua importância histórica, a Congada foi declarada Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de São Paulo em 2023, por meio de lei de autoria da deputada Leci Brandão. A tradição já havia recebido o título de Patrimônio Cultural e Imaterial de Cotia em 2014.
Serviço
Festa da Congada de São Benedito de Cotia
📍 Vila São Joaquim – Cotia
📅 De 15 a 17 de maio de 2026
🎟️ Entrada gratuita
Programação
Sexta-feira (15)
19h – Terço na casa do festeiro, em intenção às almas dos escravos
📍 Rua São Joaquim, 115 – Vila São Joaquim
Sábado (16)
17h – Chegada da Congada de Mogi das Cruzes na Câmara Municipal
18h – Cortejo do busto da Princesa Isabel
19h – Chegada das congadas visitantes
19h30 – Roda de Capoeira
20h – Samba de Roda Garoa e Recôncavo
20h45 – Academia do Samba
21h50 – Amanda Negrasim e DJ Llobato
23h – Forró com Fabinho Zabumbão
Domingo (17)
8h – Chegada das Congadas e grupos de Maracatu
10h30 – Missa em intenção às almas dos escravos
15h – Encontro das Bandeiras e assinatura simbólica da Lei Áurea
16h30 – Procissão dos Santos Patronos e apresentações culturais
20h – Espetáculo da Cia Baru de Expressões Artísticas
21h30 – Show de encerramento com Sampa Crew
📍 Vila São Joaquim – Cotia
📅 De 15 a 17 de maio de 2026
🎟️ Entrada gratuita
Programação
Sexta-feira (15)
19h – Terço na casa do festeiro, em intenção às almas dos escravos
📍 Rua São Joaquim, 115 – Vila São Joaquim
Sábado (16)
17h – Chegada da Congada de Mogi das Cruzes na Câmara Municipal
18h – Cortejo do busto da Princesa Isabel
19h – Chegada das congadas visitantes
19h30 – Roda de Capoeira
20h – Samba de Roda Garoa e Recôncavo
20h45 – Academia do Samba
21h50 – Amanda Negrasim e DJ Llobato
23h – Forró com Fabinho Zabumbão
Domingo (17)
8h – Chegada das Congadas e grupos de Maracatu
10h30 – Missa em intenção às almas dos escravos
15h – Encontro das Bandeiras e assinatura simbólica da Lei Áurea
16h30 – Procissão dos Santos Patronos e apresentações culturais
20h – Espetáculo da Cia Baru de Expressões Artísticas
21h30 – Show de encerramento com Sampa Crew