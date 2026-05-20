Adolescente morre após acidente com moto furtada em Embu das Artes

Condutor perdeu o controle da motocicleta ao acessar alça de saída para a BR-116 e acabou caindo sob um caminhão na Rodovia Régis Bittencourt

Foto: Artesp





Um adolescente morreu após sofrer um grave acidente de moto nesta terça-feira (19), em Embu das Artes, na Grande São Paulo. O caso aconteceu na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), na altura do trecho de acesso entre as rodovias SPD-029 e SP-021.

De acordo com informações apuradas pela Polícia Rodoviária, equipes realizavam patrulhamento pela região quando encontraram o condutor da motocicleta caído ao solo.Durante a verificação da ocorrência, os policiais constataram que a moto utilizada pelo adolescente era produto de furto.Uma equipe de resgate foi acionada, mas, ao chegar ao local, os socorristas constataram óbito evidente.Imagens de câmeras de monitoramento analisadas pela polícia mostraram que a motocicleta seguia pela rodovia no sentido externo quando, ao acessar a alça de saída para a BR-116, o adolescente perdeu o controle da direção e sofreu um tombamento.Com a queda, a vítima acabou indo parar embaixo de um caminhão que passava pela via no momento do acidente. O motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro.