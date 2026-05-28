Cotia está entre as 20 cidades com menor taxa de homicídios do Brasil, revela estudo

Levantamento do Atlas da Violência 2026 analisou 336 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes

Foto: Agência Brasil

Um estudo divulgado pelo Atlas da Violência 2026, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, colocou Cotia entre as 20 cidades mais seguras do Brasil entre os municípios com mais de 100 mil habitantes.

O levantamento analisou 336 cidades brasileiras e utilizou como base a taxa estimada de homicídios por 100 mil habitantes. Segundo o estudo, Cotia aparece na 20ª colocação nacional, com índice de 6,6 homicídios por 100 mil moradores.Além de Cotia, o estado de São Paulo concentra 13 das 20 cidades menos violentas do país. Nenhum município paulista aparece entre os 100 mais violentos do Brasil, de acordo com o Atlas da Violência.Entre as cidades paulistas com melhor desempenho no ranking estão Santa Bárbara d’Oeste, Bragança Paulista, Itatiba, Birigui, Atibaia, Votuporanga, Indaiatuba, Salto, São José dos Campos, Araraquara, Marília e Mogi das Cruzes.O estudo considera os homicídios registrados oficialmente pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, além da estimativa de homicídios ocultos calculada pelo Ipea.Segundo o secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, Osvaldo Nico Gonçalves, os resultados refletem ações integradas das forças policiais, investimentos em tecnologia e inteligência, além do monitoramento permanente dos crimes contra a vida.O Atlas da Violência também apontou que São Paulo registrou a menor taxa de homicídios do Brasil entre os 27 estados em 2024, com 6,6 mortes por 100 mil habitantes.