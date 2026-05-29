Cotia amplia vacinação contra gripe para toda a população

Imunização estará disponível para moradores com mais de seis meses de idade nas UBSs do município

Foto: Juliano Barbosa





A Prefeitura de Cotia inicia, na próxima segunda-feira (1º), a ampliação da campanha de vacinação contra a gripe para toda a população a partir de seis meses de idade. A medida foi autorizada pelo Ministério da Saúde e busca aumentar a cobertura vacinal antes do inverno, período de maior circulação dos vírus respiratórios.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a aplicação das doses acontecerá nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, conforme a disponibilidade de vacinas em estoque. A reposição será feita de acordo com o cronograma do Governo do Estado.A vacinação é considerada a forma mais eficaz de prevenir casos graves da doença, além de reduzir internações e óbitos causados pelos vírus influenza. Crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas estão entre os grupos com maior risco de complicações.Para receber a vacina, é necessário apresentar documento com foto, CPF e cartão de vacinação. No caso das crianças, a caderneta de vacinação é obrigatória.Serviço📍 Local: UBSs de Cotia👥 Público: toda a população a partir de seis meses📄 Documentos: CPF ou documento com CPF e cartão de vacinação🧒 Crianças: obrigatório apresentar a caderneta de vacinação⚠️ Aplicação sujeita à disponibilidade de doses em cada unidade