Adolescente é morta pelo namorado em Itapevi; suspeito tentou roubar veículos para fugir

Após o crime, homem foi perseguido e agredido por moradores da região antes de ser socorrido sob escolta policial

Imagem: Balanço Geral

Uma adolescente de 16 anos foi morta a facadas pelo namorado na tarde de sábado (9), em Itapevi. Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito, de 24 anos, foi preso em flagrante após o crime, ocorrido dentro da residência onde o casal morava.







Segundo relatos, a vítima da tentativa de roubo reagiu e conseguiu desarmar o agressor durante a luta corporal. O suspeito então fugiu a pé e, pouco depois, ainda tentou roubar uma motocicleta pertencente a um casal que estava nas proximidades.



Moradores perceberam a movimentação e iniciaram uma perseguição ao homem. Ao descobrirem que ele era suspeito de matar a companheira adolescente, populares passaram a agredi-lo antes da chegada do socorro.



O suspeito foi atendido pelo SAMU e encaminhado a uma unidade hospitalar sob escolta policial. Após receber atendimento médico, permaneceu preso à disposição da Justiça.



Segundo informações apuradas no local, o casal havia alugado a residência há cerca de dois meses e a adolescente teria se mudado para o imóvel há aproximadamente duas semanas. Há relatos de que o crime possa ter sido motivado por ciúmes, embora a motivação ainda seja investigada oficialmente.



A Polícia Civil realizou perícia na residência e instaurou inquérito para esclarecer as circunstâncias do feminicídio.

De acordo com as investigações iniciais, vizinhos ouviram gritos vindos da casa por volta das 15h e acionaram a polícia. Quando equipes chegaram ao local, encontraram a jovem já sem vida.Após o feminicídio, o suspeito teria tentado fugir roubando veículos de moradores da região. Ainda armado com uma faca, ele abordou um vizinho que lavava o carro em frente à residência e exigiu que o homem o ajudasse na fuga.