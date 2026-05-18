Segurança é baleado em frente a balada em Embu das Artes; câmeras registram ataque

Um segurança de uma casa noturna foi baleado na manhã de sexta-feira (16), em Embu das Artes. O crime foi registrado por câmeras de segurança, que flagraram o momento em que um homem atira de dentro de um carro parado em frente ao estabelecimento.





As imagens mostram uma movimentação intensa na região da balada After, localizada no Parque Francisco Rizzo. Ainda durante a madrugada, câmeras registraram o que aparenta ser uma discussão envolvendo cinco homens. Horas depois, já pela manhã, um Hyundai HB20 prata aparece estacionado em frente ao local e, em seguida, os disparos são efetuados de dentro do veículo.



Segundo o boletim de ocorrência, quando os policiais chegaram ao endereço, encontraram o segurança, de 36 anos, caído no chão e ferido por dois tiros, sem conseguir se comunicar. Equipes de resgate prestaram os primeiros socorros no local.



A vítima foi encaminhada ao Hospital Geral de Itapecerica da Serra, onde permaneceu internada. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.



De acordo com a Polícia Civil, o autor dos disparos fugiu logo após o crime e ainda não havia sido preso até a última atualização do caso.



Uma perícia foi acionada e a ocorrência é investigada pela Delegacia de Embu das Artes como tentativa de homicídio.



A casa noturna After não comentou o caso nas redes sociais, mas manteve a divulgação de um evento programado para a madrugada do mesmo dia.