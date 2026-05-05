Cocaína camuflada com esterco e naftalina é apreendida em caminhão em São Roque

Operação da Polícia Civil intercepta caminhão no interior paulista e impede entrega de mais de 150 kg da droga que teria como destino o ABC

Foto: SSP





A Polícia Civil apreendeu 146 tijolos de cocaína escondidos em um caminhão carregado com pneus nesta segunda-feira (4), em São Roque. A droga estava armazenada em malas e camuflada com esterco, naftalina e graxa para disfarçar o odor e dificultar a fiscalização. O motorista do veículo, de 37 anos, foi preso em flagrante.

A ação foi resultado de trabalho de inteligência da 4ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), ligada ao Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), que identificou a utilização de um caminhão para o transporte de drogas.Com base nas informações levantadas, os policiais localizaram o veículo estacionado em uma borracharia da cidade. Durante a vistoria, foram encontradas cinco malas escondidas entre os pneus na parte traseira da carroceria. Além da camuflagem com naftalina e esterco, os tijolos de cocaína estavam cobertos com graxa.Segundo a Polícia Civil, a suspeita é de que a carga seria entregue em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, destino final do transporte.Ao todo, foram apreendidos cerca de 156 quilos de cocaína. Um celular também foi recolhido durante a operação.O caso foi registrado como tráfico de drogas e apreensão de veículo na unidade da Dise responsável pela investigação. O suspeito permanece à disposição da Justiça.