Cocaína camuflada com esterco e naftalina é apreendida em caminhão em São Roque

Operação da Polícia Civil intercepta caminhão no interior paulista e impede entrega de mais de 150 kg da droga que teria como destino o ABC
|Foto: SSP
A Polícia Civil apreendeu 146 tijolos de cocaína escondidos em um caminhão carregado com pneus nesta segunda-feira (4), em São Roque. A droga estava armazenada em malas e camuflada com esterco, naftalina e graxa para disfarçar o odor e dificultar a fiscalização. O motorista do veículo, de 37 anos, foi preso em flagrante.
A ação foi resultado de trabalho de inteligência da 4ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), ligada ao Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), que identificou a utilização de um caminhão para o transporte de drogas.
Com base nas informações levantadas, os policiais localizaram o veículo estacionado em uma borracharia da cidade. Durante a vistoria, foram encontradas cinco malas escondidas entre os pneus na parte traseira da carroceria. Além da camuflagem com naftalina e esterco, os tijolos de cocaína estavam cobertos com graxa.
Segundo a Polícia Civil, a suspeita é de que a carga seria entregue em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, destino final do transporte.
Ao todo, foram apreendidos cerca de 156 quilos de cocaína. Um celular também foi recolhido durante a operação.
O caso foi registrado como tráfico de drogas e apreensão de veículo na unidade da Dise responsável pela investigação. O suspeito permanece à disposição da Justiça.