Operação mira esquema de fraudes em seguros e cumpre mandados em 3 cidades da região

O esquema envolvia a simulação de acidentes de trânsito e o registro falso de roubos de veículos, com o objetivo de obter indenizações indevidas

Foto: SSP





A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, na manhã desta terça-feira (5), a Operação Apólice Cruzada com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes contra seguradoras. A ação é conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio da 4ª Divisão de Investigações sobre Furto e Roubo de Veículos (4ª Divecar).

Os agentes cumprem 22 mandados de busca e apreensão em cidades da região oeste da Grande São Paulo, com destaque para Jandira, Itapevi e Barueri, apontadas como bases de atuação do grupo investigado.De acordo com a Polícia Civil, a organização criminosa é responsável por ao menos 42 sinistros simulados entre 2018 e 2025. Ao todo, foram registradas 79 comunicações fraudulentas junto a dez seguradoras diferentes. O esquema envolvia a simulação de acidentes de trânsito e o registro falso de roubos de veículos, com o objetivo de obter indenizações indevidas.As investigações também indicam que o grupo atuava de forma estruturada, com divisão de tarefas entre os integrantes, alternância de papéis e uso recorrente de endereços, contatos e veículos. Até o momento, 22 pessoas foram identificadas como diretamente ligadas aos crimes.Segundo os investigadores, o cumprimento das medidas judiciais busca reunir novas provas, aprofundar o entendimento sobre a dinâmica da organização e individualizar a conduta de cada suspeito. As apurações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e estimar o prejuízo total causado pelo esquema.