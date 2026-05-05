Raposo Tavares recebe novos acessos e amplia capacidade em trecho da região

O Governo de São Paulo entregou nesta segunda-feira (4) os últimos dispositivos de acesso e retorno das obras de duplicação da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), no trecho entre Vargem Grande Paulista e Alumínio.





A intervenção, que soma mais de R$ 400 milhões em investimentos, tem como objetivo ampliar a capacidade de tráfego e reforçar a segurança em um dos principais corredores de ligação entre a capital e o interior.



Nesta etapa final, foram inaugurados três novos dispositivos nos municípios de São Roque, Mairinque e Alumínio, considerados pontos estratégicos para a mobilidade regional.



As obras contemplam a ampliação da capacidade em 36 quilômetros da rodovia, abrangendo os trechos entre os quilômetros 46 e 63, e 67 e 87. O projeto inclui ainda 12 dispositivos de acesso e retorno, novas passarelas, melhorias em drenagem, sinalização e reforço da segurança viária.



Em São Roque, foi concluído o entroncamento no km 54, no Trevo de Mailasqui. Já em Mairinque, no km 67, um novo viaduto elimina cruzamentos em nível e facilita a ligação entre bairros. Em Alumínio, o dispositivo de retorno no km 75 passa a organizar melhor o fluxo de veículos na região.



O conjunto de melhorias inclui ainda 45,5 quilômetros de defensas metálicas, 5,5 quilômetros de barreiras de concreto, mais de 90 atenuadores de impacto e 24 novos pontos de ônibus com abrigo e iluminação. Também foram implantados cerca de 10 quilômetros de passeios para pedestres e construída uma passarela no km 75, além da canalização de aproximadamente 4 quilômetros do córrego Varjão, em Mairinque.



As intervenções abrangeram nova pavimentação em todo o trecho, implantação de sinalização horizontal e vertical, modernização da iluminação e execução de sistemas de drenagem. Segundo o governo estadual, as melhorias contribuem para reduzir conflitos entre veículos, aumentar a visibilidade noturna e reforçar a segurança de motoristas e pedestres.



Com a entrega, a Rodovia Raposo Tavares passa a contar com uma infraestrutura mais moderna ao longo do trecho, beneficiando diretamente municípios como Vargem Grande Paulista, São Roque, Mairinque, Alumínio e Sorocaba, além de fortalecer a ligação entre a Região Metropolitana e o interior paulista.