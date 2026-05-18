Chuva, frio e trovoadas: veja como deve ficar o tempo em Cotia nesta semana

Previsão indica dias úmidos, temperaturas baixas e possibilidade de trovoadas ao longo da semana na cidade

Foto: Prefeitura de Cotia





Cotia deve ter uma semana de tempo instável, com chuva frequente, temperaturas mais baixas e períodos de céu encoberto. A previsão aponta mudanças no clima ao longo dos próximos dias, alternando momentos de sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva.

A segunda-feira (18) começou com previsão de chuva rápida durante o dia e à noite, além de trovoadas. As temperaturas variam entre 14°C e 18°C, com acumulado de chuva de 7,7 mm e chance de precipitação de 100%.Na terça-feira (19), o cenário segue parecido, com sol entre nuvens e chuva passageira ao longo do dia. À noite, o tempo deve ficar firme, apesar do céu bastante nublado. Os termômetros devem marcar entre 14°C e 17°C.A partir de quarta-feira (20), a chuva perde força e o tempo fica mais estável em Cotia. A previsão indica sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, sem expectativa de chuva. As temperaturas sobem um pouco, variando entre 13°C e 20°C.Na quinta-feira (21), o clima continua fechado, mas sem previsão de precipitação. Os termômetros devem oscilar entre 13°C e 18°C.Já na sexta-feira (22), a chuva retorna de forma mais isolada durante a noite. O dia será de muitas nuvens e temperaturas mais baixas, entre 12°C e 15°C.O sábado (23) deve ser o dia mais chuvoso da semana em Cotia. A previsão aponta chuva forte pela manhã, possibilidade de trovoadas e acumulado de mais de 22 mm ao longo do dia, com temperaturas entre 13°C e 17°C.