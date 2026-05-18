Bolivianos são presos com 200 kg de folhas de coca durante operação em Itapevi

Polícia Rodoviária apreendeu a carga na Castello Branco após abordagem a uma van neste final de semana

Foto: PMR





Uma operação da Polícia Militar Rodoviária terminou com a apreensão de cerca de 200 quilos de folhas de coca e a prisão de dois bolivianos na manhã de sábado (16), em Itapevi.

A ocorrência foi registrada na altura do km 33 da Rodovia Presidente Castello Branco, durante patrulhamento do 5º Batalhão de Polícia Rodoviária.Segundo a corporação, os policiais abordaram uma van Mercedes-Benz Sprinter, registrada em Itaquaquecetuba, conduzida por um homem de nacionalidade boliviana. Durante a vistoria no veículo, foram encontrados oito grandes sacos contendo aproximadamente 200 quilos de folhas de coca, sendo 171 quilos in natura e 29 quilos macerados e prensados.Ao ser questionado, o motorista confessou que havia retirado a carga ilícita de um ônibus parado no pátio do Posto Borssato, no km 48 da mesma rodovia, e que faria o transporte até a capital paulista.Após as informações, os policiais localizaram o ônibus indicado, um SCANIA/Comil Campione que fazia o trajeto entre Corumbá (MS) e São Paulo (SP). O coletivo foi levado até a Base Operacional de Barueri para uma vistoria detalhada.Durante a operação, uma passageira, também boliviana, admitiu ser a responsável pelo envio da droga.Os dois suspeitos foram presos em flagrante por tráfico internacional de drogas e encaminhados à Superintendência da Polícia Federal, em São Paulo, onde permaneceram à disposição da Justiça.