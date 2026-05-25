Cotia realiza audiência pública para apresentação das contas da Saúde

Encontro aberto ao público acontece no plenário da Câmara Municipal e irá apresentar o balanço do 1º quadrimestre do Fundo Municipal de Saúde

Foto: Câmara de Cotia





A Secretaria de Saúde de Cotia realiza, nesta sexta-feira (29), uma audiência pública para apresentação do balanço referente ao 1º quadrimestre do Fundo Municipal de Saúde.

A reunião será aberta ao público e acontece a partir das 9h, no plenário da Câmara Municipal de Cotia, localizada na região central da cidade.Durante a audiência, deverão ser apresentados dados relacionados à aplicação de recursos, investimentos, atendimentos e ações desenvolvidas pela rede municipal de saúde nos primeiros meses do ano.A participação da população é permitida e faz parte do processo de transparência da gestão pública, permitindo que moradores acompanhem a prestação de contas da área da saúde no município.ServiçoAudiência Pública do Fundo Municipal de Saúde📅 Data: 29 de maio (sexta-feira)🕘 Horário: 9h📍 Local: Plenário da Câmara Municipal de Cotia📌 Endereço: Rua Batista Cepelos, 91 – Centro – Cotia