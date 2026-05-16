Ex-vice Prefeita de Cotia, Ângela Maluf anuncia pré candidatura a deputada federal

Anúncio foi feito pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab









"Hoje a Ângela inicia uma nova missão. Missão de ser deputada federal, levando o nome de Cotia, levando a presença da mulher para que na câmara dos deputados Cotia volte a ter uma representação e as mulheres tenham uma mulher de garra." disse Kassab





Ângela agradeceu o apoio do mandatário "Obrigado pela oportunidade que você está dando para uma mulher de Cotia".





A última eleição que Ângela participou foi em 2024, quando foi candidata a prefeita de Cotia, ficando em 2º lugar com 47 mil votos.





A ex-vice prefeita de Cotia, Ângela Maluf anunciou sua pré-candidatura a deputada federal pelo PSD neste sábado (16). Em vídeo divulgado nas redes sociais o presidente nacional do PSD Gilberto Kassab aparece ao lado de Maluf e anunciando o convite.