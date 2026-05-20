Cão farejador ajuda PM a encontrar mais de 38 mil porções de drogas em apartamento

Operação do Baep apreendeu cocaína, crack, maconha e uma arma de fogo em imóvel em Carapicuíba; ninguém foi preso

Foto: SSP





A Polícia Militar apreendeu mais de 38 mil porções de drogas e uma arma de fogo dentro de um apartamento em Carapicuíba, na terça-feira (19). A ação contou com o apoio do cão farejador Thor, do Canil do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep).

A descoberta aconteceu durante uma operação de combate ao tráfico de drogas em um condomínio residencial localizado no bairro Jardim Roseli. Durante a varredura, o cão indicou a possível presença de entorpecentes em um dos apartamentos.Nas buscas realizadas no imóvel, os policiais encontraram diversas porções de drogas espalhadas pelo chão e armazenadas dentro de um guarda-roupas. Entre os materiais apreendidos estavam cocaína embalada em diferentes formatos, além de crack e maconha já fracionados para comercialização.Segundo a Polícia Militar, foram localizadas aproximadamente 34,5 mil porções de cocaína, 550 porções de crack e cerca de 3,5 mil recipientes com maconha, além de drogas a granel. Ao todo, a apreensão soma cerca de 51 quilos de entorpecentes.Os agentes também encontraram uma arma de fogo calibre .320 dentro do apartamento.De acordo com o boletim de ocorrência, moradores do condomínio afirmaram não saber quem ocupava o imóvel. Nenhum suspeito foi preso durante a operação.A perícia do Instituto de Criminalística foi acionada para analisar os materiais apreendidos. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Carapicuíba, que segue investigando quem são os responsáveis pelo armazenamento e distribuição das drogas.