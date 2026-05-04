Biometria será obrigatória nas eleições deste ano? Veja o que diz a Justiça Eleitoral

Prazo para regularizar o título termina nesta quarta-feira (6); atendimento foi ampliado em todo o estado

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Termina nesta quarta-feira (6) o prazo para tirar, transferir ou regularizar o título de eleitor. Após essa data, o cadastro eleitoral será fechado para a definição dos eleitores aptos a votar nas eleições gerais de outubro, quando serão escolhidos presidente da República, governadores, deputados e senadores.



Para quem vai tirar o título pela primeira vez, é necessário apresentar:

Documento oficial com foto (como RG, carteira de trabalho ou passaporte);

Comprovante de residência recente;

Comprovante de quitação do serviço militar, no caso de homens que completam 19 anos no ano do alistamento.

Atendimento em Cotia Para quem vai tirar o título pela primeira vez, é necessário apresentar:



Em Cotia, o atendimento presencial ocorre em dois endereços:

Cartório da 227ª Zona Eleitoral: Rua Jorge Caixe, 306-A, no Centro Administrativo de Cotia (CAC);

Cartório da 286ª Zona Eleitoral: Avenida Professor Manoel José Pedroso, 710, na Granja Carolina. Em Cotia, o atendimento presencial ocorre em dois endereços:

Nos últimos dias antes do encerramento, os cartórios da Justiça Eleitoral em todo o estado de São Paulo estão operando em horário ampliado, das 9h às 17h, com atendimento por ordem de chegada e prioridade garantida por lei. Somente durante o feriado prolongado do Dia do Trabalho, entre os dias 1º e 3 de maio, mais de 100 mil pessoas foram atendidas.Parte dos serviços pode ser feita de forma online, por meio do Autoatendimento Eleitoral, disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No entanto, alguns procedimentos ainda exigem a presença do eleitor, como a emissão do primeiro título e atualizações que envolvem coleta de biometria.Apesar disso, a Justiça Eleitoral esclarece que a biometria não é obrigatória para votar. No dia da eleição, o eleitor pode se identificar com um documento oficial com foto, desde que esteja com a situação regular.