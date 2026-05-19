Ancelotti convoca três jogadores revelados em Cotia para a Copa do Mundo

Atletas que passaram pela base do São Paulo aparecem na primeira lista do treinador italiano para o Mundial de 2026

Foto: RS / Fotos Públicas

O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (18) a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo FIFA de 2026 com forte presença de jogadores que passaram pelas categorias de base do São Paulo Futebol Clube, em Cotia.



Entre os destaques está o volante Casemiro, considerado um dos principais talentos revelados pelo centro de formação tricolor. O jogador chegou ao clube ainda criança, antes dos dez anos de idade, e construiu toda a trajetória nas categorias de base em Cotia até alcançar o time profissional.



Casemiro ganhou projeção nacional após o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2010. Pouco depois, assumiu espaço entre os titulares do São Paulo e se consolidou como uma das principais revelações do clube na última década.



Pelo time profissional, o volante disputou 111 partidas, marcou 11 gols e deu 15 assistências. Durante sua passagem pelo Tricolor, conquistou títulos importantes, como a Copa Sul-Americana de 2012, além de troféus nas categorias de base.



Outro nome com passagem por Cotia é o goleiro Ederson, que atuou nas equipes sub-15 e sub-17 do São Paulo entre 2006 e 2009 antes de seguir para Portugal, onde concluiu sua formação.



Já o zagueiro Bremer também integra a lista de convocados. O defensor teve passagem pelo sub-20 são-paulino em 2016, por empréstimo do Desportivo Brasil.



Convocados do Brasil para a Copa do Mundo de 2026



Goleiros:

Alisson, Ederson e Weverton.



Defensores:

Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibañez, Léo Pereira, Marquinhos e Wesley.



Meio-campistas:

Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Fabinho e Lucas Paquetá.



Atacantes:

Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Raphinha, Rayan e Vinícius Júnior.



