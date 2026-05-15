Alunos de escola municipal de Cotia entregam cartas com reivindicações ao prefeito

Atividade realizada em escola de Caucaia do Alto aproximou estudantes do funcionamento do poder público e incentivou a participação cidadã

Foto: Prefeitura de Cotia

Alunos da Escola Municipal José Manuel de Oliveira, no bairro Capelinha, em Caucaia do Alto, participaram de uma atividade voltada à cidadania e à participação social em Cotia. A proposta envolveu a produção de cartas com pedidos, sugestões e reivindicações sobre o bairro onde vivem, entregues posteriormente ao prefeito durante visita à sede da Prefeitura.

A iniciativa integrou a Ação de Cidadania, realizada em 11 de abril na unidade escolar, reunindo serviços da Justiça Eleitoral e da Prefeitura de Cotia. Além do atendimento à comunidade, a programação também incluiu atividades educativas com os estudantes.Em sala de aula, os alunos foram incentivados a refletir sobre questões do cotidiano e transformar suas percepções em propostas direcionadas ao poder público. As cartas produzidas abordaram diferentes demandas e ideias relacionadas à realidade local.A atividade teve continuidade no último dia 5, quando as crianças visitaram a Prefeitura de Cotia. Durante o passeio, os estudantes conheceram espaços institucionais, receberam informações sobre o Brasão do município e aprenderam mais sobre o funcionamento da administração pública.Durante a visita, os alunos foram recebidos pelo prefeito e pela secretária de Educação, Ana Paula Santos. Na ocasião, entregaram as cartas, fizeram perguntas e participaram de uma conversa sobre o município e a atuação do poder público.