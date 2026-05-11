Cotia terá sequência de dias frios antes da chegada de temporais, aponta previsão

Temperaturas sobem gradativamente ao longo dos próximos dias, mas instabilidade aumenta no fim de semana com pancadas de chuva e risco de temporal

Foto: Agência Brasil





Os moradores de Cotia devem enfrentar uma semana marcada por manhãs frias, aumento gradual das temperaturas e retorno da chuva a partir de sexta-feira (15). Segundo a previsão do tempo, os próximos dias terão variação entre 7°C e 25°C, com destaque para o frio no início da semana e para as pancadas de chuva previstas no fim de semana.

A segunda-feira (11) começou com temperaturas baixas na cidade, com mínima de 7°C e máxima de 21°C. O dia será de sol, com presença de névoa fraca durante o amanhecer e também à noite.Na terça-feira (12), o frio continua nas primeiras horas do dia, com mínima de 8°C e máxima de 22°C. A previsão aponta mais um dia de sol, também com névoa fraca ao amanhecer.Já na quarta-feira (13), as temperaturas começam a subir. A mínima prevista é de 11°C e a máxima pode chegar aos 25°C. O dia será de sol entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado e noite mais fechada.Na quinta-feira (14), o cenário segue semelhante, com mínima de 13°C e máxima de 24°C. O tempo permanece com muitas nuvens ao longo do dia e durante a noite, mas sem previsão de chuva.A mudança mais significativa no tempo acontece a partir de sexta-feira (15), quando áreas de instabilidade voltam a atuar na região. A previsão indica sol entre muitas nuvens pela manhã e chuva forte durante a tarde. À noite, há previsão de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 15°C e 23°C.No sábado (16), o tempo continua instável, com sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Apesar da nebulosidade, a chuva deve perder força durante a noite. Os termômetros devem marcar mínima de 15°C e máxima de 23°C.Já no domingo (17), a previsão aponta aumento das nuvens ao longo do dia, com pancadas de chuva entre o fim da manhã e a tarde. Durante a noite, há possibilidade de temporal em Cotia. As temperaturas ficam entre 16°C e 23°C.Com a combinação entre frio nas madrugadas e retorno da chuva no fim da semana, a orientação é para que moradores redobrem a atenção principalmente durante os períodos de instabilidade e nas primeiras horas do dia, quando a sensação térmica deve ser ainda mais baixa.