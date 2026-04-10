Vítima pula de carro em movimento durante roubo seguido de sequestro em Cotia

Criminosos de 30 e 18 anos fizeram duas vítimas reféns, ameaçaram executá-las e chegaram a disparar arma durante a ação

Imagem: Reprodução / Brasil Urgente

Um crime violento registrado na noite desta quarta-feira (8) em Cotia terminou com dois homens presos em flagrante após uma ação que envolveu roubo, sequestro e ameaças de morte.

De acordo com a polícia, duas vítimas foram surpreendidas por criminosos armados ao encerrarem as atividades de uma concessionária de motos. Sob ameaça, ambas foram colocadas dentro de um veículo e levadas pelos assaltantes.Durante o trajeto, em meio a ameaças constantes de morte, uma das vítimas tomou uma atitude desesperada para sobreviver: pulou do carro ainda em movimento e conseguiu escapar.Mesmo após a fuga, os criminosos seguiram com a outra vítima, que permaneceu sob poder da dupla. Segundo a polícia, os suspeitos continuaram fazendo ameaças e chegaram a efetuar um disparo para o alto para intimidar a refém.Ainda durante a ação, os criminosos tentaram realizar transferências bancárias e negociar o veículo roubado, seguindo até Itapecerica da Serra.A ocorrência terminou após policiais militares localizarem o carro e realizarem a abordagem. Um dos suspeitos tentou fugir a pé, mas foi detido. O outro foi preso dentro do veículo, e a vítima foi resgatada.No carro, foram apreendidos um revólver calibre 38 e um simulacro de arma de fogo.Os dois suspeitos, de 30 e 18 anos, foram reconhecidos pelas vítimas e permaneceram presos em flagrante. Eles devem responder por roubo qualificado, cárcere privado e ameaça.