Grupo Caucaia Ciclismo celebra 19 anos com pedal especial na região

Apesar da fundação oficial em 11 de abril de 2007, a história do grupo começou anos antes, por volta de 2004, com a união de amigos apaixonados pelo ciclismo. Entre os pioneiros estão nomes como Rodrigo (Cebola), Sr. Antônio e Carlão Lopes, que deram início às primeiras pedaladas que, com o tempo, se transformariam em uma equipe representativa da cidade.Ainda de forma não oficial, o grupo passou a utilizar o nome Caucaia Ciclismo e rapidamente começou a se destacar em competições. Ao longo dos anos, acumulou participações em campeonatos amadores e profissionais, com conquistas expressivas, incluindo títulos estaduais, resultados em nível sul-americano e presença em competições brasileiras.A partir de 2012, o grupo passou por mudanças importantes, deixando de ter apenas o perfil competitivo e assumindo também características de grupo esportivo e comunitário. Nesse período, a liderança de Marcos Mata foi fundamental para a reorganização e crescimento da equipe.Sob sua condução, o Caucaia Ciclismo se consolidou como uma das principais referências do ciclismo na região, reunindo atletas, amadores e entusiastas em torno do esporte.A expectativa é de que o evento reúna participantes de diferentes níveis, reforçando o espírito de união que sempre marcou a história do grupo.12 de abril de 2026 (domingo)Concentração às 7h | Saída às 7h20Habib’s – km 39 da Rodovia Raposo Tavares55 kmAproximadamente 750 metros100% asfalto➡️ Ida: Bunjiro Nakao + Estrada do Carmo☕ Parada: Padaria Wilson (Canguera)⬅️ Volta: Mesmo percurso