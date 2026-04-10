Grupo Caucaia Ciclismo celebra 19 anos com pedal especial na região

Evento acontece neste domingo (12) com percurso de 55 km e reúne ciclistas para comemorar a trajetória de um dos grupos mais tradicionais de Cotia
|Foto: Divulgação
Coluna Esportes & Cia: O grupo Caucaia Ciclismo, referência no ciclismo regional, comemora seus 19 anos de história com um pedal especial neste domingo, 12 de abril.
O evento, que marca o aniversário oficial da equipe, promete reunir ciclistas da região em um percurso simbólico.
De acordo com a organização, o pedal terá 55 quilômetros de extensão, com cerca de 750 metros de altimetria, em trajeto 100% em asfalto. A concentração será no Habib’s do km 39 da Rodovia Raposo Tavares, com saída prevista para às 7h20.
O percurso inclui ida passando pela Rodovia Bunjiro Nakao e Estrada do Carmo, com parada para café na Padaria Wilson, em São Roque. Já a volta será pelo mesmo trajeto, retornando ao ponto inicial.
|Imagem: Divulgação
História construída sobre duas rodas
Apesar da fundação oficial em 11 de abril de 2007, a história do grupo começou anos antes, por volta de 2004, com a união de amigos apaixonados pelo ciclismo. Entre os pioneiros estão nomes como Rodrigo (Cebola), Sr. Antônio e Carlão Lopes, que deram início às primeiras pedaladas que, com o tempo, se transformariam em uma equipe representativa da cidade.
Ainda de forma não oficial, o grupo passou a utilizar o nome Caucaia Ciclismo e rapidamente começou a se destacar em competições. Ao longo dos anos, acumulou participações em campeonatos amadores e profissionais, com conquistas expressivas, incluindo títulos estaduais, resultados em nível sul-americano e presença em competições brasileiras.
Transformação e consolidação
A partir de 2012, o grupo passou por mudanças importantes, deixando de ter apenas o perfil competitivo e assumindo também características de grupo esportivo e comunitário. Nesse período, a liderança de Marcos Mata foi fundamental para a reorganização e crescimento da equipe.
Sob sua condução, o Caucaia Ciclismo se consolidou como uma das principais referências do ciclismo na região, reunindo atletas, amadores e entusiastas em torno do esporte.
A expectativa é de que o evento reúna participantes de diferentes níveis, reforçando o espírito de união que sempre marcou a história do grupo.
Serviço – Pedal de Aniversário do Caucaia Ciclismo
Data: 12 de abril de 2026 (domingo)
Horário: Concentração às 7h | Saída às 7h20
Local: Habib’s – km 39 da Rodovia Raposo Tavares
Percurso: 55 km
Altimetria: Aproximadamente 750 metros
Terreno: 100% asfalto
Trajeto:
➡️ Ida: Bunjiro Nakao + Estrada do Carmo
☕ Parada: Padaria Wilson (Canguera)
⬅️ Volta: Mesmo percurso
Apesar da fundação oficial em 11 de abril de 2007, a história do grupo começou anos antes, por volta de 2004, com a união de amigos apaixonados pelo ciclismo. Entre os pioneiros estão nomes como Rodrigo (Cebola), Sr. Antônio e Carlão Lopes, que deram início às primeiras pedaladas que, com o tempo, se transformariam em uma equipe representativa da cidade.
Ainda de forma não oficial, o grupo passou a utilizar o nome Caucaia Ciclismo e rapidamente começou a se destacar em competições. Ao longo dos anos, acumulou participações em campeonatos amadores e profissionais, com conquistas expressivas, incluindo títulos estaduais, resultados em nível sul-americano e presença em competições brasileiras.
Transformação e consolidação
A partir de 2012, o grupo passou por mudanças importantes, deixando de ter apenas o perfil competitivo e assumindo também características de grupo esportivo e comunitário. Nesse período, a liderança de Marcos Mata foi fundamental para a reorganização e crescimento da equipe.
Sob sua condução, o Caucaia Ciclismo se consolidou como uma das principais referências do ciclismo na região, reunindo atletas, amadores e entusiastas em torno do esporte.
A expectativa é de que o evento reúna participantes de diferentes níveis, reforçando o espírito de união que sempre marcou a história do grupo.
Serviço – Pedal de Aniversário do Caucaia Ciclismo
Data: 12 de abril de 2026 (domingo)
Horário: Concentração às 7h | Saída às 7h20
Local: Habib’s – km 39 da Rodovia Raposo Tavares
Percurso: 55 km
Altimetria: Aproximadamente 750 metros
Terreno: 100% asfalto
Trajeto:
➡️ Ida: Bunjiro Nakao + Estrada do Carmo
☕ Parada: Padaria Wilson (Canguera)
⬅️ Volta: Mesmo percurso