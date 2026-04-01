VÍDEO: Nova tropa da GCM se prepara para desfile no aniversário de 170 anos de Cotia

Apresentação oficial acontece nesta quinta-feira (2), durante solenidade cívica em frente à Prefeitura

Foto: Divulgação

A nova turma da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia já está em fase final de preparação para a apresentação oficial que acontece nesta quinta-feira (2), durante as comemorações pelos 170 anos de emancipação político-administrativa da cidade.





A movimentação mostra disciplina, organização e o preparo da nova tropa, que será oficialmente apresentada à população durante a cerimônia.









Solenidade abre programação oficial



A programação começa às 9h, em frente ao Paço Municipal, com o tradicional hasteamento das bandeiras. A cerimônia contará com a presença do prefeito Welington Formiga, do vice-prefeito Paulinho Lenha e demais autoridades locais e regionais.



O desfile cívico será um dos destaques do momento, marcando a apresentação da nova equipe da GCM à população.



Festa segue com programação para famílias



Com o tema “história que nos une”, a celebração continua ao longo do dia no recinto de eventos em frente à Prefeitura, reunindo atrações para toda a família.



A partir do meio-dia, o espaço contará com brinquedos infláveis para as crianças, além da tradicional carreta do Dogão, que deve percorrer ruas da cidade levando entretenimento ao público infantil.



Às 16h, está prevista a apresentação da Patrulha Canina, uma das atrações mais aguardadas pelas crianças.



Shows musicais encerram o evento



A programação musical começa às 18h com a cantora local Elaine Bragga, seguida pela principal atração da noite: a dupla sertaneja Maiara e Maraisa, que sobe ao palco a partir das 19h.



De acordo com a prefeitura, o show da dupla não será custeado com recursos públicos.



Serviço



📅 Data: 2 de abril de 2026

📍 Local: Recinto de Eventos em frente à Prefeitura

📌 Endereço: Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1347 – Parque Bahia



Programação:

09h00 – Hasteamento à bandeira e desfile cívico

12h00 – Brinquedos infláveis e carreta do Dogão

16h00 – Patrulha Canina

18h00 – Elaine Bragga

19h00 – Maiara e Maraisa 📅 Data: 2 de abril de 2026📍 Local: Recinto de Eventos em frente à Prefeitura📌 Endereço: Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1347 – Parque Bahia09h00 – Hasteamento à bandeira e desfile cívico12h00 – Brinquedos infláveis e carreta do Dogão16h00 – Patrulha Canina18h00 – Elaine Bragga19h00 – Maiara e Maraisa

Em imagens registradas na véspera do evento, é possível ver os agentes em treinamento e alinhamento, ensaiando formações e movimentos que devem compor o desfile cívico.