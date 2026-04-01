Pedestre morre após ser atropelado por carreta em São Roque

Ocorrência foi registrada na Castello Branco; interdição de faixa e fuga do veículo causaram congestionamento de cerca de cinco quilômetros na rodovia

Imagem divulgada pelo G1

Um homem morreu após ser atropelado por uma carreta na tarde desta quarta-feira (1º), na Rodovia Rodovia Presidente Castello Branco (SP-280), em São Roque.

O acidente ocorreu na altura do km 67 da via, no sentido interior. De acordo com informações da concessionária responsável pela rodovia, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, apesar do acionamento das equipes de resgate.Por volta das 13h55, a faixa 1 de rolamento precisou ser interditada para atendimento da ocorrência e aplicação de serragem na pista. Cerca de 20 minutos depois, às 14h15, o veículo envolvido no atropelamento deixou o local, sendo localizado posteriormente em um posto de serviço, onde equipes se deslocaram para o registro da ocorrência.A faixa interditada foi liberada às 14h38, após os procedimentos operacionais, e o corpo da vítima foi posicionado no acostamento.A interdição causou um congestionamento de aproximadamente cinco quilômetros na rodovia.As circunstâncias do acidente serão investigadas.