Curso gratuito de brigadeiros gourmet abre inscrições em Cotia

Capacitação voltada à geração de renda será realizada em maio, com vagas limitadas para moradores da cidade

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Moradores de Cotia interessados em confeitaria já podem se inscrever no curso gratuito “Prepare e venda brigadeiros gourmet”. A capacitação é oferecida por meio de uma parceria entre o Sebrae e as Secretarias Municipais de Indústria e Comércio e de Desenvolvimento Social.

A iniciativa é voltada ao público de Pessoa Física em Inclusão Produtiva e tem como objetivo incentivar a geração de renda por meio do empreendedorismo.O curso será realizado no Cecap, localizado na Rua Vereador José de Souza, 74, na Vila Monte Serrat, entre os dias 5 e 13 de maio, de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30.Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, residir em Cotia e apresentar comprovante de residência, RG e CPF.As inscrições devem ser feitas presencialmente na Secretaria de Desenvolvimento Social, na Avenida Benedito Isaac Pires, 35, 4º andar, no Jardim Nomura, das 9h às 16h. As vagas são limitadas.