Veja o que abre e fecha no feriado do Dia do Trabalho em Cotia

Feriado altera funcionamento de serviços públicos; saúde e segurança operam normalmente e Justiça Eleitoral abre inclusive no fim de semana

Foto: Vagner Santos

As repartições públicas municipais de Cotia não terão expediente durante o feriado de Dia do Trabalhador, conforme os decretos nº 9.540/25 e nº 9.556/26.

Apesar da suspensão do atendimento administrativo, os serviços essenciais funcionarão normalmente. Permanecem ativos a Guarda Civil Municipal (153), o SAMU (192), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Atalaia, os Pronto Atendimentos dos bairros Parque São George e Caucaia do Alto, além do Pronto-Socorro Infantil.O restaurante popular Bom Prato não terá atendimento durante o feriado. O expediente nas demais repartições será retomado normalmente na segunda-feira, dia 4 de maio.Por outro lado, os serviços da Justiça Eleitoral terão funcionamento especial no período. De acordo com o órgão, os cartórios eleitorais do estado de São Paulo estarão abertos na sexta-feira (1º) e também no fim de semana, sábado (2) e domingo (3), das 9h às 15h.O atendimento será realizado por ordem de chegada, com respeito às prioridades legais. Devem procurar atendimento presencial eleitores que vão tirar o primeiro título (alistamento eleitoral) ou que precisam atualizar o cadastro e ainda não possuem biometria coletada.Já os eleitores com biometria cadastrada podem realizar serviços de forma online, por meio da plataforma de autoatendimento.Em Cotia, o cartório da 227ª Zona Eleitoral está localizado na rua Jorge Caixe, 306-A, no Centro Administrativo (CAC). Já a 286ª Zona Eleitoral fica na avenida Professor Manoel José Pedroso, 710, na Granja Carolina.