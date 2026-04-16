Vegetação é a principal causa das quedas de energia em Cotia, diz Enel

Segundo a concessionária, 80% das interrupções registradas na cidade estão relacionadas a árvores

Foto: Arquivos / Cotia e Cia

A Prefeitura de Cotia e a concessionária de energia Enel se reuniram na manhã da última segunda-feira (13) para discutir ações voltadas à melhoria do fornecimento de energia elétrica no município, diante do aumento das interrupções registradas, especialmente em períodos de eventos climáticos.

Durante o encontro, a equipe técnica da Enel apresentou um plano de ação que prevê o mapeamento dos circuitos mais afetados por falhas no fornecimento, além da identificação de regiões com maior incidência de desligamentos.Segundo a concessionária, a principal causa das quedas de energia em Cotia é a vegetação. Cerca de 80% das interrupções registradas na cidade estão relacionadas a árvores. Entre fevereiro de 2025 e fevereiro de 2026, foram contabilizadas 2.418 ocorrências envolvendo galhos ou quedas de árvores, afetando aproximadamente 33,5 mil clientes.De acordo com a Enel, o aumento de eventos climáticos, como ventos fortes, tem contribuído para esse cenário, provocando a queda de galhos e o contato com a rede elétrica.Como medida preventiva, a concessionária informou que realizará, no segundo semestre, um mapeamento de árvores com risco de queda, com o objetivo de antecipar ações de poda e manejo, reduzindo o risco de novos desligamentos.O plano também inclui a substituição programada de estruturas da rede elétrica, priorizando áreas consideradas mais vulneráveis.Participaram da reunião representantes da Enel, incluindo equipes técnicas e de meio ambiente. Pela Prefeitura de Cotia, estiveram presentes integrantes das secretarias de Trabalho e Renda e de Meio Ambiente.