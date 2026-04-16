Feriado de Tiradentes: rodovias da região terão tráfego intenso; veja os melhores e piores horários

Mais de 2,1 milhões de veículos devem circular pelas estradas

Foto: Sorocabana





O feriado prolongado de Tiradentes deve provocar grande movimentação nas rodovias da região entre os dias 17 e 21 de abril. Ao todo, mais de 2,1 milhões de veículos devem circular pelas principais vias, considerando os 1,62 milhão previstos na Rodovia Castello Branco (SP-280) e outros 532 mil veículos nas rodovias administradas pela Motiva Sorocabana.



Para atender ao aumento no fluxo, as concessionárias realizam uma operação especial em conjunto com a ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) e a Polícia Militar Rodoviária, com foco na segurança, fluidez e conforto dos motoristas.



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Na saída do feriado, o trânsito deve ficar mais intenso na sexta-feira (17), entre 16h e 20h, e no sábado (18), das 9h às 13h, períodos considerados os mais críticos.



Já para quem busca horários mais tranquilos, a recomendação é evitar esses picos e antecipar ou adiar a viagem.



No retorno, a maior concentração de veículos deve ocorrer na terça-feira (21), das 15h às 22h, principalmente no sentido da capital paulista. Também há previsão de tráfego intenso nas primeiras horas da quarta-feira (22), entre 6h e 9h, quando o movimento se mistura ao fluxo típico de dias úteis, considerado um dos piores horários.



Na região, a Ecovias Raposo Castello, responsável por um dos principais corredores de ligação com a capital, também reforçou sua operação. A previsão é de tráfego intenso já na sexta-feira (17), com picos entre 6h e 8h e no fim da tarde, entre 16h e 18h. No sábado (18), o movimento deve se concentrar entre 10h e 13h.



Durante todo o período, o monitoramento será realizado 24 horas por meio dos Centros de Controle Operacional (CCO), com apoio de ambulâncias, guinchos, viaturas de inspeção e sistemas tecnológicos, como câmeras e painéis eletrônicos.



Para garantir a segurança e a fluidez, as obras nas rodovias terão restrições ao longo do feriado, sendo realizadas apenas em caráter emergencial ou em horários de menor movimento. Também haverá limitações para circulação de cargas especiais e restrições ao tráfego de caminhões aos domingos e feriados, das 14h às 23h.



As concessionárias orientam os motoristas a planejarem a viagem com antecedência, revisarem os veículos e respeitarem as leis de trânsito para uma viagem mais segura.

Entre essas rodovias estão a Raposo Tavares (SP-270), a própria Castello Branco e a José Ermírio de Moraes (SP-075).