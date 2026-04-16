Quem é Glauce Cavalli, a 1ª mulher a comandar a PM de São Paulo

Nomeação foi oficializada pelo governador Tarcísio de Freitas; oficial tem trajetória marcada por atuação estratégica e operacional

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A coronel Glauce Anselmo Cavalli foi nomeada pelo governador Tarcísio de Freitas, nesta quarta-feira (15), como nova comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo. Pela primeira vez em quase dois séculos de existência, a corporação será liderada por uma mulher. A nomeação foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (16).

Ao anunciar a escolha, o governador destacou a trajetória da oficial dentro da corporação. Segundo ele, a coronel Glauce possui formação sólida, liderança reconhecida e ampla experiência em funções operacionais, estratégicas e de gestão.A nova comandante-geral é mestre e doutora em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, além de graduada em Direito pela Universidade Cruzeiro do Sul e em Educação Física pela Escola de Educação Física da PM. Antes da nomeação, estava à frente da Diretoria de Logística da corporação.Ao longo da carreira, também comandou o CPA/M-2, responsável por uma das regiões mais populosas da capital paulista, além de ter chefiado a Coordenadoria de Assuntos Jurídicos do Comando-Geral e o Centro de Comunicação Social da PM, entre outras funções.A coronel Glauce sucede o coronel José Augusto Coutinho, que ocupava o cargo desde maio de 2025.O novo subcomandante da corporação será o coronel Mário Kitsuwa, atual comandante do Comando de Policiamento Metropolitano Nove. Ele é mestre e doutor em Ciências Policiais e formado em Psicologia, com passagens por unidades como o 1º Batalhão de Polícia de Choque e a Diretoria de Pessoal.Em nota, o governador também agradeceu ao antigo comandante pelos serviços prestados e destacou avanços na atuação da corporação durante sua gestão.