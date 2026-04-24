Vazamento de água em via pública preocupa moradores após dias sem solução em Cotia

OUTRO LADO: Sabesp informou ao Cotia e Cia que enviou equipe ao local para reparar o problema

Imagem concedida ao Cotia e Cia





#FalaCidadão: Um vazamento de água em via pública na Estrada Velha da Olaria, na região dos bairros Jardim Arco-Íris e Panorama, em Cotia, gerou preocupação entre moradores após permanecer por vários dias sem solução.

De acordo com relatos, o problema teve início após o rompimento de um cano nas proximidades do número 2715, ao lado da Escola Estadual Kenkiti Simomoto. A água chegou a escorrer pela via, causando desperdício e transtornos para quem circula pelo local.Moradores afirmam que tentaram contato com a Sabesp, mas não obtiveram retorno imediato, o que aumentou a insatisfação diante da demora no atendimento.Após contato do Cotia e Cia, a Sabesp se manifestou, informando que enviou uma equipe técnica ao local nesta quinta-feira (23) e pediu desculpas pelos transtornos. Segundo a empresa, o abastecimento na região não foi afetado e a previsão era de que o reparo fosse concluído ainda na noite de ontem.