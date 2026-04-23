SP confirma novas mortes por febre amarela e reforça alerta para vacinação

Estado já soma seis casos em 2026, com vítimas não vacinadas; autoridades reforçam a importância da imunização para evitar formas graves da doença

Foto: Governo de SP





O estado de São Paulo registrou três novos casos de febre amarela, elevando para seis o total de ocorrências da doença em 2026. A confirmação foi feita pelo Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE-SP) nesta semana.









Entre os novos registros, dois casos ocorreram na cidade de Lagoinha, no Vale do Paraíba. As vítimas, dois homens de 53 e 56 anos, não resistiram à doença. O terceiro caso foi confirmado em Araçariguama, na região de Sorocaba, envolvendo um homem de 43 anos que se recuperou.Na semana anterior, o estado já havia contabilizado outros três casos, também no Vale do Paraíba. Um homem de 38 anos morreu em Cunha, enquanto dois pacientes de Cruzeiro evoluíram para cura.Um ponto em comum entre todos os casos registrados neste ano é a ausência de vacinação. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a imunização continua sendo a principal forma de prevenção e está disponível gratuitamente nas unidades de saúde.A recomendação é que toda a população esteja vacinada, especialmente quem pretende viajar para áreas com risco de transmissão. Nesses casos, a orientação é tomar a vacina com pelo menos 10 dias de antecedência para garantir a proteção.A Secretaria reforça ainda que o esquema vacinal prevê dose aos 9 meses de idade, com reforço aos 4 anos. Pessoas de 5 a 59 anos que ainda não foram imunizadas também devem procurar uma unidade de saúde.