Festa de Nossa Senhora de Fátima reúne fé, shows e prêmios em Cotia

Evento tradicional chega à 39ª edição com expectativa de público maior, programação cultural e R$ 17 mil em premiações

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A cidade de Cotia recebe, entre os dias 15 e 17 de maio, a 39ª edição da Festa em Louvor a Nossa Senhora de Fátima, organizada pela Paróquia Nossa Senhora de Fátima. O evento acontece em frente à Prefeitura e deve atrair milhares de visitantes ao longo dos três dias.

Tradicional no calendário local, a festa reuniu cerca de 5 mil pessoas por dia em 2025, e a expectativa é de crescimento neste ano, impulsionada por novidades na programação e pelo aumento das premiações.Em 2026, a celebração ganha um significado especial: a paróquia completa 17 anos de criação, além de marcar os 39 anos de atuação da comunidade no Jardim Cotia. Como parte das comemorações, serão distribuídos R$ 17 mil em prêmios, além de brindes ao público.A programação reúne atividades religiosas, culturais e de entretenimento. Entre os destaques está o show da Banda Djavú, principal atração do domingo (17), além de apresentações musicais ao longo do fim de semana, gincanas, espaço infantil e praça de alimentação.A agenda religiosa também tem papel central, com missas, momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento, oração do terço e o tradicional Ofício de Nossa Senhora.12h – Abertura da praça de alimentação15h – Santa Missa16h – Ofício de Nossa Senhora16h30 – Santo Terço19h – Show – Banda AFTER:TEN20h30 – Show – Bella Rufino21h30 – Show de Prêmios12h – Abertura da praça de alimentação14h – Gincana15h30 – Show – Mágico Kaique16h30 – Santo Terço17h30 – Show – Thatá Rodrigues19h30 – Show – Banda Arkanjos21h30 – Show – Tiago Pelicano22h30 – Adoração ao Santíssimo9h – Procissão Rodoviária (saída da paróquia até o recinto)10h – Santa Missa12h – Abertura da praça de alimentação14h às 16h – Show de Prêmios16h às 17h – Atividades recreativas17h às 19h – Show de Prêmios19h30 – Show – Banda DjavúEvento: 39ª Festa em Louvor a Nossa Senhora de FátimaData: 15 a 17 de maio de 2026Local: Em frente à Prefeitura de CotiaEntrada: Gratuita