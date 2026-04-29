Vai ao cinema no feriado? Veja o que está em cartaz no cinema do Shopping Granja Viana

Com a chegada do feriado na próxima sexta-feira (1º), o Shopping Granja Viana se consolida como uma opção completa de lazer para toda a família. Entre compras, gastronomia e entretenimento, o destaque fica para a programação especial do Cinemark, que reúne estreias e títulos aguardados pelo público.

As opções contemplam diferentes gêneros, agradando desde quem busca ação e aventura até histórias emocionantes e comédias.

Entre os destaques está “Velhos Bandidos”, uma trama de ação com toques de humor que acompanha um casal de aposentados decidido a executar um grande assalto a banco. Para colocar o plano em prática, eles contam com a ajuda de jovens criminosos, mas acabam enfrentando a persistência de um investigador determinado, criando um jogo de tensão e estratégia.

Já “O Diabo Veste Prada 2” chega como uma das continuações mais aguardadas, mergulhando nos bastidores do mundo da moda e da comunicação. A história traz novos conflitos profissionais e pessoais, colocando antigas relações à prova em um cenário de mudanças no mercado editorial.

Para o público infantil e famílias, “Super Mario Galaxy – O Filme” promete diversão com uma aventura intergaláctica. Após salvar o Reino dos Cogumelos, Mario e seus amigos embarcam em uma nova missão cheia de desafios, cores e personagens carismáticos.

Outro grande destaque da programação é “Michael”, cinebiografia que retrata a trajetória de Michael Jackson, explorando não apenas sua carreira musical, mas também os bastidores de sua vida e o legado deixado como um dos maiores artistas da história.

Os horários e compra de ingressos podem ser consultados diretamente nos canais oficiais do shoppingn (clique aqui) ou na bilheteria do cinema.