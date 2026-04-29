Ex-prefeito de Cotia, Rogério Franco anuncia pré-candidatura a deputado estadual pelo PL

Em vídeo, ex-chefe do Executivo destaca experiência na cidade e defende representatividade regional com foco em mobilidade

Imagem: Redes Sociais





O ex-prefeito de Cotia, Rogério Franco, anunciou sua pré-candidatura a deputado estadual por São Paulo pelo PL (Partido Liberal). O comunicado foi feito por meio das redes sociais nesta quarta-feira (29), acompanhado de um vídeo em que ele apresenta sua trajetória política e os objetivos para o novo desafio.

Na publicação, Franco destaca os mais de 15 anos de atuação na vida pública, com foco no trabalho realizado no município. Segundo ele, sua trajetória foi construída, afirmou.O ex-prefeito defende que a região precisa de maior representatividade na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), especialmente para avançar em pautas ligadas à mobilidade urbana, apontada por ele como um dos principais desafios enfrentados pela população local.No vídeo divulgado (veja abaixo), Franco reforça a intenção de ampliar sua atuação política para todo o estado, levando a experiência adquirida no município., declarou.A pré-candidatura ainda deve passar pelas etapas formais do processo eleitoral antes de ser oficializada.