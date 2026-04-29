Fórum de Cotia é alvo de furto de cabos de energia

Crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira (29)

Imagem concedida ao Cotia e Cia

Um furto de cabos de energia foi registrado na madrugada desta quarta-feira (29) nas dependências do Fórum de Cotia, localizado na Rua Topázio, 585, no Jardim Nomura.





O caso chamou a atenção pela recorrência desse tipo de crime na região, mas, segundo a administração, não houve prejuízo ao funcionamento do prédio.



De acordo com as informações, os cabos foram levados de uma estrutura externa, onde ficam equipamentos antigos de energia. A imagem do local mostra o compartimento aberto, com sinais de violação e ausência de parte da fiação.



A administração do prédio informou que a instalação atingida já estava desativada desde 2017 e que a retirada desses equipamentos já havia sido solicitada à concessionária de energia há anos, mas o pedido não foi atendido.