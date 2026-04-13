Empresário é executado com tiro na nuca em frente à própria propriedade em Embu das Artes

Crime ocorreu na manhã desta segunda (13); polícia investiga possível ligação com disputa no setor de saneamento

Foto: Divulgação / Metrópoles

O empresário Donizete Aparecido Alexandre de Souza, de 62 anos, foi executado a tiros na manhã desta segunda-feira (13), em Embu das Artes.

Segundo informações publicadas pelo Metrópoles, o crime aconteceu em frente a um bota-fora de propriedade da vítima, localizado ao lado do aterro sanitário municipal da cidade.De acordo com a polícia, Donizete conversava com a irmã quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e perguntaram sobre uma arma. A suspeita é de que eles já se conheciam. Após o empresário indicar que o armamento estava no carro, um dos suspeitos foi até o veículo, pegou a arma e, em seguida, ordenou que a irmã da vítima se afastasse.Na sequência, o empresário foi baleado na nuca. Os criminosos fugiram logo após o disparo.Equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal atenderam a ocorrência. Imagens de câmeras de segurança da região estão sendo analisadas para tentar identificar os autores do crime.Ainda segundo a reportagem, há suspeita de que a execução esteja relacionada a disputas envolvendo licitações no setor de saneamento do município. Donizete era responsável por uma empresa ligada à coleta de lixo na cidade e, conforme apurado, estaria recebendo ameaças.O caso é investigado pela Polícia Civil.