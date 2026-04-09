Teatro Municipal de Cotia recebe concerto de música barroca nas comemorações dos 170 anos da cidade

Apresentação gratuita reúne grupos especializados e obras de grandes compositores europeus

Foto: Divulgação





As comemorações pelos 170 anos de emancipação político-administrativa de Cotia seguem ao longo de abril e terão um dos destaques neste sábado (11), com a realização de um concerto de música de câmara no Teatro Municipal de Cotia Regente Antônio Pio.



Grupos convidados



O grupo Música Rara é reconhecido por seu trabalho com repertórios dos períodos Clássico e Galante, com foco na pesquisa e interpretação historicamente informada, incluindo o uso de réplicas de instrumentos de época.



Já o Quarteto Calêndula desenvolve repertório voltado à música antiga, com destaque para obras do Renascimento e do Barroco. O grupo já participou de eventos como a Oficina de Música de Curitiba e realiza apresentações em diferentes espaços culturais.

Entrada gratuita



O concerto tem entrada gratuita, com sugestão de doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Cotia. Os ingressos são limitados e devem ser retirados antecipadamente pela internet.



Serviço



Concerto de Páscoa – 170 anos de Cotia

📅 Data: Sábado, 11 de abril

🕗 Horário: 20h

📍 Local: Teatro Municipal de Cotia Regente Antônio Pio

📌 Endereço: Rua Eng. Leon Psanquevich, Centro



🎟️ Ingressos gratuitos (com doação opcional de 1 kg de alimento): disponíveis online AQUI Concerto de Páscoa – 170 anos de Cotia📅 Data: Sábado, 11 de abril🕗 Horário: 20h📍 Local: Teatro Municipal de Cotia Regente Antônio Pio📌 Endereço: Rua Eng. Leon Psanquevich, Centro🎟️ Ingressos gratuitos (com doação opcional de 1 kg de alimento): disponíveis

A apresentação reúne o grupo Música Rara e o Quarteto Calêndula, em um programa dedicado ao período barroco. O repertório inclui obras de compositores europeus como Jan Dismas Zelenka, Antonio Vivaldi e Georg Philipp Telemann.Entre as peças previstas estão o “Dixit Dominus”, de Zelenka, o “Concerto em Dó maior (RV 176)”, de Vivaldi, com solo de Paulo Henes, e a cantata “Ich weiß, dass mein Erlöser lebt”, de Telemann.De acordo com a organização, a proposta é proporcionar ao público uma experiência que conecta diferentes períodos históricos por meio da música barroca, explorando elementos de intensidade e expressividade característicos do estilo.