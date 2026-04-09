Sarau Para Elos lança primeira antologia e reúne música, dança e poesia em Cotia

Livro que reúne textos de 18 autores da comunidade será distribuído gratuitamente durante o evento, que acontece neste sábado (11)

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A 13ª edição do Sarau Para Elos será realizada neste sábado (11), com uma programação especial que celebra o tema “Nossos Elos!” e marca o lançamento da primeira antologia do projeto. O evento acontece na Biblioteca Municipal Batista Cepelos.

A principal novidade desta edição é a publicação da 1ª Antologia Para Elos, que reúne textos de 18 autores da comunidade. O livro será distribuído gratuitamente durante o evento.Além da literatura, o sarau contará com apresentações musicais, dança e participação de grupos culturais. Entre as atrações confirmadas estão o músico Jefferson Silva, o Grupo Guaçatom, o Coral Nossa Voz e a Cia Kadife Dunya.

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Jefferson Silva apresenta um repertório que dialoga com diferentes vertentes da música brasileira, como bossa nova, samba e choro, com foco em interpretações intimistas. Já o Grupo Guaçatom, formado por crianças e jovens de Caucaia do Alto, desenvolve um trabalho artístico e educativo com base na expressão musical e na valorização da sensibilidade.O Coral Nossa Voz, presença tradicional no evento, traz canções voltadas a temas como amizade e esperança. A Cia Kadife Dunya, por sua vez, apresenta performances que unem dança e expressão feminina, com participação de alunos em uma coreografia especial.O evento também contará com acessibilidade em Libras e convida o público a participar de forma colaborativa, levando alimentos e bebidas para compartilhamento ao final das atividades.A iniciativa tem apoio da Secretaria de Cultura de Cotia, além de coletivos e projetos culturais parceiros. O sarau integra ações contempladas pelo edital ProAC 2024.Serviço📅 Data: sábado, 11 de abril📍 Local: Biblioteca Municipal Batista Cepelos🎟️ Entrada gratuita♿ Evento com acessibilidade em Libras