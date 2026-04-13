Tarcísio adia cobrança de pedágios free flow em rodovias da região para 2027

A medida afeta trechos administrados pela concessionária responsável pela Rota Sorocabana

Foto: Rota Sorocabana



O governador de Tarcísio de Freitas decidiu adiar para janeiro de 2027 o início da cobrança do sistema de pedágios free flow em rodovias da Grande São Paulo e do interior. A medida afeta trechos administrados pela concessionária responsável pela Rota Sorocabana. As informações são do portal Metrópoles.



Os equipamentos estão distribuídos em diversas rodovias da região, incluindo:



Rodovia Castello Branco (SP-280), em trechos de São Roque e Itu

Rodovia Santos Dumont (SP-075), em Sorocaba

Rodovia Dr. Celso Charuri, em Sorocaba

Rodovia Raposo Tavares (SP-270), com vários pontos em cidades como São Roque, Alumínio, Sorocaba e Araçoiaba da Serra

Rodovia Tenente Celestino Américo (SP-079), em municípios como Piedade, Tapiraí e Juquiá

Rodovia João Leme dos Santos (SP-264), em Sorocaba e Pilar do Sul

Rodovia Bunjiro Nakao (SP-250), em cidades como Capão Bonito e São Miguel Arcanjo

Rodovia Prefeito Livio Tagliassachi

A implantação do free flow tem gerado polêmica, com críticas de prefeitos, moradores e até ações judiciais. O modelo também entrou no debate político por ampliar a quantidade de pontos de cobrança nas rodovias do estado.





A implantação do free flow tem gerado polêmica, com críticas de prefeitos, moradores e até ações judiciais. O modelo também entrou no debate político por ampliar a quantidade de pontos de cobrança nas rodovias do estado.

Inicialmente, a cobrança começaria em setembro de 2026, após a instalação dos pórticos e a retirada das praças físicas. Alguns desses equipamentos já estão em funcionamento, como na Rodovia Raposo Tavares, mas, por enquanto, apenas para monitoramento, sem cobrança.O contrato de concessão, firmado em 2025, prevê a administração de cerca de 460 quilômetros de rodovias por 30 anos, com investimentos estimados em R$ 8,8 bilhões, incluindo a implantação do novo modelo de pedágio, que permite a cobrança automática sem que o motorista precise parar.De acordo com a reportagem, com o adiamento, o governo estadual terá que pagar uma compensação à concessionária, referente ao valor que deixará de ser arrecadado no período. Na prática, o Estado assume temporariamente o custo das tarifas.Segundo a Secretaria de Parcerias e Investimentos,, que ainda gera dúvidas e críticas em diferentes cidades.